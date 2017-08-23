Министерская встреча ФСЭГ в 2017 году пройдет под председательством России

Анонс RusCable Insider Digest
23 августа 2017, 15:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РЭН-2017
Министерская встреча Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в 2017 году пройдет под председательством России в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (Москва, 3—7 октября 2017 года).
Решение о назначении Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака президентом Министерской встречи ФСЭГ на 2017 год было принято в Дохе (Катар) в ноябре 2016 года.
В ходе Министерской встречи Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в 2017 году с участием Генерального секретаря ФСЭГ Мохаммеда Хуссейна планируется обсудить текущее состояние мирового газового рынка, перспективы его развития, а также дальнейшие задачи Форума.