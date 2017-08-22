 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Олег Бударгин принял участие в торжественном открытии военно-технического форума "Армия-2017"

Олег Бударгин принял участие в торжественном открытии военно-технического форума Армия-2017

23 августа 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, АРМИЯ-2017

Обсудить на форуме

249 просмотров

Генеральный директор ПАО «Россети» сегодня посетил Международный военно-технический форум «Армия-2017» в Московской области, организованный Министерством обороны РФ. Олег Бударгин принял участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия форума, а также осмотрел экспозиции военной техники.

Свои делегации для участия в форуме направили свыше 100 иностранных государств.

В этом году на форуме «Армия-2017» будет продемонстрировано более 18 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности. Значительно увеличены масштабы динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы.

Напомним, ПАО «Россети» обеспечило электроснабжением объекты военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», где ежегодно проводится международный форум «Армия».

В дни проведения форума дочерняя компания ПАО «Россети» – МОЭСК усилила меры надежности электроснабжения, обеспечив круглосуточное дежурство оперативного персонала.

Компания: ПАО "Россети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!