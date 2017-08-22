Олег Бударгин принял участие в торжественном открытии военно-технического форума "Армия-2017"

Анонс RusCable Insider Digest
23 августа 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, АРМИЯ-2017
Генеральный директор ПАО «Россети» сегодня посетил Международный военно-технический форум «Армия-2017» в Московской области, организованный Министерством обороны РФ. Олег Бударгин принял участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия форума, а также осмотрел экспозиции военной техники.
Свои делегации для участия в форуме направили свыше 100 иностранных государств.
В этом году на форуме «Армия-2017» будет продемонстрировано более 18 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности. Значительно увеличены масштабы динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы.
Напомним, ПАО «Россети» обеспечило электроснабжением объекты военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», где ежегодно проводится международный форум «Армия».
В дни проведения форума дочерняя компания ПАО «Россети» – МОЭСК усилила меры надежности электроснабжения, обеспечив круглосуточное дежурство оперативного персонала.