Пермские энергетики "Т Плюс" преодолели "экватор" летней ремонтной кампании

Подготовка тепловых сетей и генерирующих мощностей Пермского филиала «Т Плюс» к предстоящему осенне-зимнему сезону, осуществляемая в рамках программы «Re: Конструкция – 2017», реализуется в соответствии с заявленным графиком и выполнена уже более, чем на 50%. На сегодняшний день завершено 11 капитальных и средних ремонтов на генерирующем оборудовании. Кроме того, в целом по краю уже переложено более 13 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Повышение надежности работы городских систем энергоснабжения осуществляется в рамках федеральной программы Группы «Т Плюс» – «Re: Конструкция». Ее цель – сконцентрировать финансовые и организационные ресурсы на обновление тепловой инфраструктуры, напрямую определяющей уровень комфорта в домах жителей. Всего в ходе подготовки к зиме в Пермском филиале «Т Плюс» намерены провести капитальные и средние ремонты 7 котельных агрегатов общей производительностью 1855 тонн пара в час, 7 турбин совокупной мощностью более 260 МВт, 2 газовых турбин парогазовой установки и 3 водогрейных котлов, а также осуществить более 70 текущих ремонтов всех видов оборудования и сооружений электростанций.



По генерирующему оборудованию в настоящий момент большой объем работ ведется на Пермской ТЭЦ-9. Здесь в ремонт выведен турбоагрегат №11 с ремонтом основных элементов проточной части турбины, системы парораспределения, приборов и автоматики, а также работ по капитальному ремонту генератора.



Самые масштабные объемы ремонтных работ этого года на генерирующем оборудовании выполнены при проведении так называемой «инспекции С» газовых турбин блока ПГУ Пермской ТЭЦ-6. В рамках сервисного обслуживания была проведена замена «горячей части» турбин (камер сгорания, газовых горелок, рабочих и направляющих лопаток), проведены вскрытие и осмотры осевых компрессоров, комплекс пуско-наладочных работ и испытаний на основном и вспомогательном оборудовании блока.



В теплосетевом комплексе акцент делается на магистральные участки тепловых сетей, которые нуждаются в опережающем развитии. Речь идет о магистральных теплопроводах, проходящих по улицам Островского, Леонова, Мильчакова, М. Рыбалко, Кабельщиков, Репина и других. От их бесперебойной работы зависит надежность теплоснабжения значительной части жителей Перми. Важно, что мероприятия программы синхронизируются с планами по ремонту дорожной сети на этих улицах.



Максимальная степень ответственности, с которой энергетики традиционно подходят к подготовке оборудования к отопительному сезону, продиктована исключительной важностью систем теплоснабжения для жизнеобеспечения городов. Соответствующую степень ответственности представители ресурсоснабжающих организаций ожидают и от потребителей: как жителей, так и организаций, обеспечивающих функционирование тепловых систем в жилых домах. Во-первых, это подготовка инженерных систем дома к отопительному сезону (промывка, продувка, ремонты теплопринимающих установок). Во-вторых, своевременная оплата услуг теплоснабжения и погашение всех имеющихся долгов за энергоресурсы.