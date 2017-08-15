Рост энергоэффективности позволит России выполнить обязательства по Парижскому соглашению

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) проанализировал методы регулирования выбросов парниковых газов, которые применяются в мире и могут быть применены в России. Анализ является частью комплексной работы ИПЕМ по оценке влияния реализации Парижского соглашения по климату на российскую экономику и промышленность. Результаты анализа представил генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян в рамках Климатического форума городов России. По мнению ИПЕМ, приоритетной моделью регулирования для России должно стать стимулирование повышения энергоэффективности.



Россия является одной из 194 стран (в том числе США, Китай, Индия, страны ЕС и др.), подписавших в декабре 2015 года Парижское соглашение по климату. Согласно его условиям, Россия взяла на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов на к 2030 году на 25–30% (по сравнению с уровнем 1990 года). В декабре 2017 года Минэкономразвития России должно представить в Правительство РФ доклад с оценкой социально-экономических последствий ратификации Парижского соглашения.



Анализ ИПЕМ показал, что без стимулирования снижения выбросов парниковых газов обязательства России по Парижскому соглашению будут нарушены. По оценкам Института, при среднегодовом темпе роста ВВП России на уровне 2%, а также сохранении текущих углеродоемкости экономики и объемов поглощения выбросов лесами превышение фактических выбросов над предельными по обязательствам в 2030 году составил 176 млн т эквивалента CO2 (6,0% от предельных).



На основе изучения мирового опыта ИПЕМ выделил 4 основные модели регулирования выбросов парниковых газов: прямые платежи за выбросы, налогообложение моторного и энергетического топлива, стимулирование освоения ВИЭ, а также стимулирование повышения энергоэффективности. При этом реальная модель регулирования в каждой стране включает в себя совокупность разных указанных методов.



По оценкам ИПЕМ, модель регулирования выбросов посредством прямых платежей применяется примерно в 40 странах мира (в некоторых из них – только на региональном уровне), при этом подавляющее большинство их них является развитыми, а также наблюдается ярко выраженная зависимость между величиной платежной ставки и структурой энергетики. Так, в странах с высокой долей тепловой энергетики (более 50%) платежные ставки установлены на очень низком уровне.



В выводах ИПЕМ указал, что прямые платежи – наиболее радикальный метод регулирования, так как напрямую затрагивает значительную долю экономики. В результате, национальные правительства или отменяют (Австралия), или откладывают ввод (ЮАР, Китай), или «замораживают» (Казахстан) применение данного метода в регуляторной практике. В 2016 году в докладе «Риски реализации Парижского климатического соглашения для экономики и национальной безопасности России» ИПЕМ отмечал существенные риски ввода налога на выбросы для российской экономики.



Другой метод – налогообложение моторного и энергетического топлива – применяется не только наиболее развитыми странами, однако данная мера связана с высокими социальными рисками, так как стимулирование снижения выбросов полностью перекладывается в стоимость социально важного товара – моторного топлива. Более того, доля налогов в конечной цене топлива в России и так доходит до 50%.



Стратегия стимулирования снижения выбросов парниковых газов путем освоения ВИЭ актуальна для стран, сильно зависящих от импорта топлива (страны ЕС), но создает существенную дополнительную нагрузку на потребителей. Так, в ряде европейских стран, активно внедряющих ВИЭ, цена электроэнергии для малого предприятия на 50% выше, чем стоимость электроэнергии в Москве (одни из самых высоких тарифов в России). Более того, как отмечается в исследовании Института, в России на данный момент существует огромный избыток генерирующих мощностей и наблюдается постоянный рост платежей на рынке мощности, что ограничивает актуальность дополнительного стимулирования внедрения ВИЭ в российской энергетике в перспективе ближайших 5-7 лет.



По мнению ИПЕМ, приоритетной моделью регулирования выбросов парниковых газов в России должно стать стимулирование повышения энергоэффективности. Актуальность применения данной модели связана с существующим успешным опытом повышения энергоэффективности в ряде отраслей (требования к утилизации ПНГ, модернизация металлургических заводов и НПЗ и др.), значительным потенциалом для дальнейшего снижения энергоемкости экономики, а также осуществляемым сегодня переходом на принципы наилучших доступных технологий (НДТ, например, в сфере угольной промышленности).



«Россия не может оставаться в стороне от мировых трендов в сфере регулирования выбросов парниковых газов, так как это создает для нашей страны как репутационные, так и экономические риски, - указал генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян. - Поэтому необходимо выработать собственную модель регулирования выбросов парниковых газов, которая будет отвечать российским национальным интересам, учитывать особенности отечественной экономики, ее структуру и реальные возможности».



Дополнительные материалы:

• Презентация «Модели углеродного регулирования – уроки для России», Ю.З. Саакян, 22 августа, 2017