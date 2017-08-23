Студенческие строительные отряды ОАО "МРСК Урала" завершили трудовой сезон 2017 года

В ОАО «МРСК Урала» подвели итоги работы трудовой вахты 2017 года учащихся высших учебных заведений в электросетевом комплексе Урала и Прикамья.



Участниками студенческих отрядов электросетевого комплекса стали почти 100 юношей и девушек. Все они – студенты ведущих региональных вузов: Уральского федерального университета имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (УрФУ), Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Вятского государственного университета, Пермского авиационного техникума имени А.Д.Швецова, Пермского строительного колледжа, Южно-уральского государственного университета. В этом году, расширяя спектр взаимодействия с высшими учебными заведениями, «Челябэнерго» пригласил в программу студентов ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет».



Перед началом трудовой смены все участники студенческих строительных отрядов прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, проверку знаний по охране труда. Осваиваться на рабочих местах молодежи помогали опытные наставники из числа специалистов филиалов ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», «Свердловэнерго» и «Челябэнерго».



В филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в стройотряды были приняты 40 студентов. Для них создали временные рабочие места в трех производственных отделениях филиала: Центральных, Челябинских городских и Златоустовских электрических сетях. Молодые люди работали в составе действующих бригад электромонтерами по эксплуатации распределительных сетей, ремонту и монтажу кабельных линий, обслуживанию подстанций, ремонту оборудования распределительных устройств.



Также ребята работали с документацией, снимали показания с приборов учета, участвовали в строительных и ремонтных работах, а также монтаже линий электропередачи.



В завершение трудового семестра состоялись встречи студентов с руководителями производственных отделений. Директор Челябинских городских электрических сетей Андрей Николаевский поблагодарил будущих энергетиков за работу и выразил надежду, что практический опыт, который молодые люди получили на предприятии, создал базу для более четкого понимания профессии.



В филиале ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 39 бойцов стройотряда «Энергия» получили практические навыки работы на объектах электросетевого комплекса в Центральных, Пермских городских, Кунгурских, Очерских и Чайковских электрических сетях филиала «Пермэнерго». Ребята актуализировали схемы центров питания, практиковались в техническом обслуживании сетей совместно с опытными специалистами энергокомпании, участвовали в общестроительных работах на энергообъектах, а также работали в специализированных программных комплексах.



«Надеюсь, полученный опыт будет для вас полезным. Будем рады видеть вас в дальнейшем в рядах работников нашего предприятия», - отметил, обращаясь к бойцам стройотряда, директор филиала «Пермэнерго» Олег Жданов.



В филиале «Свердловэнерго» в трудовой вахте были задействованы 20 студентов стройотряда «АСГАРД» из УрФУ. Они трудились в Центральных электрических сетях. В течение полутора месяцев юноши и девушки изучали регламенты и правила заполнения паспортов и схем энергообъектов, занимались оформлением договоров по технологическому присоединению. Часть ребят была занята в расчистке трасс высоковольтных линий электропередачи 110 кВ, а также благоустройстве территории охранных зон ВЛ. За время работы в филиале «Свердловэнерго» студенты получили первую рабочую профессию - «Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда» в Учебном центре ОАО «МРСК Урала».



По завершению трудового сезона с молодыми стройотрядовцами встретились Директор по управлению персоналом ОАО «МРСК Урала» Владимир Матюк и главный инженер филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин. «Студенческие стройотряды помогают будущим специалистам электросетевого комплекса адаптироваться к будням энергетиков, узнать нюансы профессии и применить на практике свои теоретические знания. Мы, в свою очередь, можем узнать ребят, заметить в них потенциал и предложить работу в одной из крупнейших энергокомпаний Уральского региона», - подчеркнул главный инженер «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.



Напомним, что работа студенческих строительных отрядов на объектах электросетевого комплекса страны осуществляется под эгидой ПАО «Россети». Впервые на государственном уровне решение о создании строительных отрядов для работы на народнохозяйственных объектах было принято в 1958 году. Таким образом, история студенческих отрядов насчитывает почти 60 лет.