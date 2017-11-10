Студотряд "Импульс Самара-2017" помог энергетикам в подготовке объектов к Чемпионату мира

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» завершился очередной трудовой сезон студенческого строительного отряда «Импульс Самара-2017». Будущие энергетики помогали в подготовке энергообъектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года и знакомились с работой крупнейшей сетевой компании области.



В текущем году в студотряде работали 25 студентов 2-3 курсов Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Их главной задачей в течение 1,5 месяцев была подготовка объектов электросетевого хозяйства, находящихся на территории г.о. Самара, к ЧМ-2018. Это и расчистка опор воздушных линий от поросли и древесно-кустарниковой растительности, и благоустройство территорий подстанций, и окраска заборов. Все виды работ не требовали специальных профессиональных навыков.



Помимо работы на энергообъектах, будущим энергетикам рассказали и о работе самарского филиала ПАО «МРСК Волги». Студенты побывали на современной реконструированной подстанции 110 кВ Томашев Колок, а также посмотрели главный щит управления Самарского производственного отделения.



«Во время практики мы очищали высоковольтные опоры линий, наводили порядок на подстанциях, помогали подготовить городские объекты к Чемпионату мира. Мы постарались внести свой вклад в подготовку города к мировому чемпионату, заодно и познакомились с работой «Самарских распределительных сетей» поближе. Особое внимание и при приеме, и затем, во время самой работы, уделялось технике безопасности и правилам по охране труда. Мне очень понравилось, что так тщательно следят за безопасностью персонала. Кураторы постоянно рассказывали нам что-то о работе того или иного оборудования. Очень полезной была экскурсия на подстанцию. Спасибо за такой опыт. Мне очень понравилось»,- делится впечатлениями Михаил Лебедев, студент 2 курса электротехнического факультета СамГТУ.