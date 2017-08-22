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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Курскэнерго завершил работу студенческий отряд "Энергетик"

В Курскэнерго завершил работу студенческий отряд Энергетик

23 августа 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершился четвертый сезон студенческих энергетических  отрядов. В этом году на предприятии  трудились десять бойцов отряда «Энергетик»  - студенты кафедры «Электроснабжения» Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).

Основной работой  бойцов студотряда  стало снятие показаний приборов учета электроэнергии.  За месяц  вместе со специалистами Курского РЭС они провели 2300 обходов абонентов частного сектора.  Насыщенной была и досуговая программа:  в частности, ребята  побывали на экскурсии  на подстанции «Рудная» - одном из самых высокотехнологичных энергообъектов региона,  питающем жилой сектор и  ряд крупных предприятий города Железногорска, а также посетили дом-музей композитора  Георгия  Свиридова в городе Фатеж.  В завершении трудовой смены студенты подготовили тематическую стенгазету, которая была передана в музей истории Курской энергетики.

«В период трудового сезона мы научились не только работать в команде, но и получили представление о профессии, которой планируем посвятить свою жизнь», - подчеркнул, подводя итоги трудового сезона, командир «Энергетика» Андрей Канунников.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
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