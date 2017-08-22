В Курскэнерго завершил работу студенческий отряд "Энергетик"

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23 августа 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершился четвертый сезон студенческих энергетических отрядов. В этом году на предприятии трудились десять бойцов отряда «Энергетик» - студенты кафедры «Электроснабжения» Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ).
Основной работой бойцов студотряда стало снятие показаний приборов учета электроэнергии. За месяц вместе со специалистами Курского РЭС они провели 2300 обходов абонентов частного сектора. Насыщенной была и досуговая программа: в частности, ребята побывали на экскурсии на подстанции «Рудная» - одном из самых высокотехнологичных энергообъектов региона, питающем жилой сектор и ряд крупных предприятий города Железногорска, а также посетили дом-музей композитора Георгия Свиридова в городе Фатеж. В завершении трудовой смены студенты подготовили тематическую стенгазету, которая была передана в музей истории Курской энергетики.
«В период трудового сезона мы научились не только работать в команде, но и получили представление о профессии, которой планируем посвятить свою жизнь», - подчеркнул, подводя итоги трудового сезона, командир «Энергетика» Андрей Канунников.