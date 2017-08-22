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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Скопинских электросетях Рязаньэнерго подвели промежуточные итоги подготовки к зиме

В Скопинских электросетях Рязаньэнерго подвели промежуточные итоги подготовки к зиме

23 августа 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018

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В производственном отделении (ПО) «Скопинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» подвели итоги выполнения программы по ремонту электрооборудования за 7 месяцев текущего года.

Готовя электрические сети к надежной работе в предстоящий осенне-зимний период, специалисты ПО завершили капитальный ремонт оборудования четырех подстанций 35-110 кВ, отремонтировали 129 трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ, 46 трансформаторов и более 267 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения, заменив при этом 331 опору, 1291 изолятор и свыше 49 км провода. Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода на площади 89,33 га произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности и расширение просек вдоль трасс линий электропередачи.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов в городах Скопин, Кораблино и Ряжск, а также крупных предприятий и организаций: компании по производству лекарственных средств «Скопинфарм», Скопинского мясоперерабатывающего комбината, Ряжского агроцентра, мукомольного завода, предприятия по производству запчастей к отечественным автомобилям «СААЗ Комплект», Кораблинского каменного карьера, торгово-производственной компании «Гранд», сельхозпредприятия «Новая жизнь», Московского центра «Внуково» и других.

Всего в рамках ремонтной программы 2017 года специалисты Скопинских электросетей планируют выполнить ремонт оборудования шести подстанций 35-110 кВ, отремонтировать 183 трансформаторных подстанции 6-10/0,4кВ, 62 трансформатора и более 409 км ВЛ. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено более 171 га.

В зону ответственности ПО «Скопинские электрические сети» входят 8 районов распределительных электрических сетей: Скопинский, Ухоловский, Милославский, Кораблинский, Ряжский, Новодеревенский, Сараевский, Сапожковский.

Напомним, своевременное и качественное выполнение ремонтных мероприятий способствует повышению надежности электроснабжения потребителей, эффективности работы сетевого комплекса, снижению технологических потерь электроэнергии и является залогом успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"

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