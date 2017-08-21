В филиалах ОАО "Сетевая компания" завершились конкурсы профессионального мастерства электромонтеров распределительных сетей 2017 года

Начатая в мае Нижнекамскими электрическими сетями эстафета на звание «Лучшая бригада электромонтеров распределительных сетей 2017 года» завершилась проведением в августе соревнований в Буинских и Казанских электрических сетях.



В ходе соревнований проверялись как теоретические знания членов бригад, так и практические навыки выполнения работ, проверка оснащенности и укомплектованности автомобиля и рабочего места, освобождение пострадавшего от действия электрического тока (с подъемом на опору ВЛ 10 кВ) и оказание ему первой медицинской помощи.



После каждого этапа соревнований проходил «разбор полетов», во время которого квалифицированные судьи объясняли участникам их промахи и выставляли командные оценки – баллы, в том числе штрафные - за допущенные ошибки и поощрительные - за правильную организацию рабочего процесса, применение нестандартной оснастки и инструмента, облегчающей производство работ и др.



В Буинских электрических сетях соревнования электромонтеров традиционно прошли на Тетюшском полигоне. Первые соревнования электромонтеров РЭС здесь, были проведены в 1973-ем году. В 2016 году, в рамках подготовки к проведению общесистемного соревнования на звание «Лучшая бригада электромонтеров распределительных сетей 2017 года» на полигоне были проведены масштабные ремонтно-реконструкционные работы – организованы новые технологические этапы, в том числе и для выполнения работ под напряжением.



«Сегодняшние реалии требуют от электромонтера иных навыков: новая технология производства работ – работа под напряжением, начинает занимать в программе соревнований все более значимое место. Одновременно растет квалификация и мастерство исполнителей», - отмечает директор БуЭС Айрат Зиганшин. Практические навыки ежедневного выполнения данной работы, отработанная уверенность в своих действиях, позволяют теперь существенно повысить производительность труда.



Наличие в БуЭС собственного полигона, оснащенного под обучение навыкам работ под напряжением, позволяет проводить качественную подготовку не только вновь принятого персонала, но и специалистов с опытом работы, оттачивать новые технологии до совершенства.



В этом году победительницей соревнований в БуЭС стала бригада Тетюшского РЭС. Представители этой команды уже не первый раз поднимаются на пьедестал почета. В 2016 году бригада Тетюшского РЭС стала лучшей бригадой на общесистемных соревнованиях ОАО «Сетевая компания». Именно поэтому ей было поручено представлять нашу компанию на всероссийских соревнованиях электромонтеров распределительных сетей, состоявшихся в Пензе этим летом. «Участие в мероприятии такого уровня позволяет электромонтерам приобрести бесценный опыт, перенять лучшие практики, которые используются в других компаниях» – отметил начальник Тетюшского РЭС Виктор Демагин.



«Особенно ценно то, что бригада, участвующая в соревнованиях, - продолжает он,- постоянно обновляется». В этом году РЭС представляли Александр Ильин, Иван Коробов, Евгений Петряков и Александр Сидоров. По мнению последнего, на победу повлияла и удача, и работа наших наставников. Ведь именно они в прошлом году взяли кубок соревнований и смогли подготовить новую сильную команду.



В Казанских электрических сетях лучшей бригадой электромонтеров судьи признали бригаду Южного РЭС. В составе команды: диспетчер Вадим Булатов, мастер Рафаэль Гиззатуллин, электромонтеры Рамис Рахматуллин и Рузаль Аскаров.



Местом проведения состязания казанцы выбрали живописный уголок на территории Березовой рощи. Директор столичного филиала Рафаиль Закиров отметил, что требования судей турнира с каждым годом становятся все жестче, а качество подготовки и профессионализм персонала – выше. Это касается ограничения времени и четкости выполнения задания: «Соревнования ведь направлены на снижение аварийности тоже. Чем внимательней работаешь и точнее выполняешь операции технологической карты, тем меньше аварийности. Отклонения здесь недопустимы.



Более 40 специалистов КЭС прошли подготовку в Заинском ресурсном центре, выполнение работ под напряжением стало для них обычной повседневной работой. Один из таких специалистов – электромонтер Северного РЭС Марсель Ракипов участвует в соревнованиях КЭС уже пятый год. Работа под напряжением не самый сложный этап соревнований считает он, главное – не упустить что-то, ведь мелочей здесь нет.