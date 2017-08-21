Видеоролик о кабельном заводе "Спецкабель"

Дорогие коллеги и друзья! Как вы уже знаете, этот год для нашего завода юбилейный - нам исполнилось 20 лет. Мы получили от вас много тёплых слов и пожеланий, что является для нас самым лучшим подарком .

За эти годы мы создали бренд, который ассоциируется у всех наших партнёров с качеством, надёжностью и ответственностью. Бренд, который стал популярным на российском рынке. Нами выпущено множество уникальных разработок. Мы создали с нуля инновационное производство и самый передовой Испытательный Центр. Мы неизбежно сталкивались с трудностями на своем пути и успешно их преодолевали. Мы гордимся нашими достижениями! Обо всем этом и повествует наш фильм.

Мы благодарим всех, кто принимал участие в создании видео!

Приятного просмотра!