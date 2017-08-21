 
Подписаться на новости
Новости компаний

Видеоролик о кабельном заводе "Спецкабель"

Видеоролик о кабельном заводе Спецкабель

23 августа 2017, 16:08
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Обсудить на форуме

276 просмотров

Дорогие коллеги и друзья! Как вы уже знаете, этот год для нашего завода юбилейный - нам исполнилось 20 лет. Мы получили от вас много тёплых слов и пожеланий, что является для нас самым лучшим подарком .

За эти годы мы создали бренд, который ассоциируется у всех наших партнёров с качеством, надёжностью и ответственностью. Бренд, который стал популярным на российском рынке. Нами выпущено множество уникальных разработок. Мы создали с нуля  инновационное производство и самый передовой Испытательный Центр.  Мы неизбежно сталкивались с трудностями на своем пути и успешно их преодолевали. Мы гордимся нашими достижениями! Обо всем этом и повествует наш фильм.

Мы благодарим всех, кто принимал участие в создании видео!

Приятного просмотра!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!