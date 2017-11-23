 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая Ассоциация развивает перспективные направления применения алюминия

Алюминиевая Ассоциация развивает перспективные направления применения алюминия

24 августа 2017, 17:10
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Обсудить на форуме

608 просмотров

Развитие перспективных направлений применения алюминия обсудили на состоявшейся рабочей встрече руководства Алюминиевой Ассоциации и Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»). В ходе обсуждения стороны высказали обоюдную заинтересованность в разработке и производстве новых сплавов на основе алюминия, а также в использовании новых сплавов в различных отраслях экономики, в частности, в вагоностроении.

Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко также проинформировал коллег о деятельности объединения и реализуемых проектах. На встрече была отмечена важная роль Ассоциации в формировании в России современного рынка алюминия и алюминиевой продукции.

Стороны договорились о более глубокой проработке возможных направлений сотрудничества с учетом собственного опыта и потребностей экономики РФ.

Компания: Алюминиевая Ассоциация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!