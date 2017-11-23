Алюминиевая Ассоциация развивает перспективные направления применения алюминия

"Томский призрак" или
24 августа 2017, 17:10
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ
Развитие перспективных направлений применения алюминия обсудили на состоявшейся рабочей встрече руководства Алюминиевой Ассоциации и Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»). В ходе обсуждения стороны высказали обоюдную заинтересованность в разработке и производстве новых сплавов на основе алюминия, а также в использовании новых сплавов в различных отраслях экономики, в частности, в вагоностроении.
Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко также проинформировал коллег о деятельности объединения и реализуемых проектах. На встрече была отмечена важная роль Ассоциации в формировании в России современного рынка алюминия и алюминиевой продукции.
Стороны договорились о более глубокой проработке возможных направлений сотрудничества с учетом собственного опыта и потребностей экономики РФ.