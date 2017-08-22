Амурские электрические сети обеспечат электроэнергией строительные площадки мостового перехода в Китай

Анонс RusCable Insider Digest
24 августа 2017, 14:29
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
«Амурские электрические сети» (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») завершают строительство энергообъектов для подключения к электроснабжению строительных площадок межгосударственного мостового перехода через реку Амур на территории ТОР «Приамурская». Договор на технологическое присоединение подписан в марте этого года, в июне началось строительство. Общая заявленная мощность объектов составит 4,7 МВт.
Первый этап подключения запланирован энергетиками на начало сентября 2017 года. Подрядной организацией, занимающейся строительством электросетей, выполнено около 80% объема работ, необходимого для этого этапа. Согласно договору технологического присоединения, в сентябре энергокомпания обеспечит электроэнергией строительные площадки №1 на острове и №2 в районе вахтового поселка строителей суммарной мощностью 3 МВт. Для реализации этой задачи энергетики установили четыре трансформаторных подстанции и завершают строительство 12 км ВЛ 10 кВ. Всего в рамках проекта Амурским электрическим сетям необходимо построить около 40 км линий электропередачи классом напряжения 10 кВ, девять трансформаторных подстанций, а также провести реконструкцию действующей линии: заменить провод на участке в 7 км.
«В кратчайшие сроки нам пришлось организовать оформление земель под будущие ЛЭП, проектирование, закупку оборудования, искать подрядчика на выполнение строительных работ. Мы понимаем важность этого проекта, поэтому взяли на себя повышенные обязательства, – рассказывает директор Амурских электрических сетей Евгений Семенюк. – В этом районе нет свободных мощностей, поэтому потребовалось такое серьезное строительство энергообъектов. К тому же на некоторых участках земля заболоченная, и часть работы перенесена на зимнее время. Сейчас ведем ежедневный мониторинг строительства, мы должны выполнить условия первого этапа – обеспечить подключение к электроснабжению двух строительных площадок к началу следующего месяца».