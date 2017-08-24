Для удобства потребителей филиал "Кировэнерго" расширяет перечень услуг

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» реализуется проект по расширению перечня услуг, оказываемых потребителям. Теперь в дополнение к основным направлениям деятельности - передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей, - кировские энергетики предлагают целый перечень сервисов, касающихся компетенции электросетевой компании.



В списке услуг, которые «Кировэнерго» предоставляет своим клиентам, следующие виды сервиса:



- выполнение работ по «сопровождению» технологического присоединения;



- установка и замена приборов учета;



- организация систем наружного освещения;



- оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования;



- переустройство электросетевых объектов;



- испытания и диагностика оборудования;



- энергоаудит и энергосервис;



- проектирование и строительство объектов энергетики.



Квалифицированный персонал филиала проводит работы в строгом соответствии всем техническим нормам и требованиям. Работы проводятся по договору, который по некоторым видам дополнительных услуг возможно заключить по упрощенной схеме в формате счета-договора. На все виды услуг предоставляется гарантия.



На сегодняшний день одним из популярных сервисов является «сопровождение» технологического присоединения. При заказе этой услуги клиент получает «под ключ» весь комплекс работ - от документального оформления до фактического подключения объекта к электросети, экономя при этом время и средства. Заключив соответствующий договор с филиалом, клиент избавляет себя от забот по сбору необходимых документов, поиску подрядчика. Филиал имеет квалифицированный персонал с большим опытом работы, парк специальной техники, оборудования и материалов. Все это позволяет выполнить работы любой степени сложности в максимально сжатые сроки. Кроме того, электросетевая компания осуществляет гибкий подход к своим клиентам и выполняет работы по подключению объектов к электросетям с использованием как своих материалов, так и материалов заказчика.



Таким образом, потребитель получает лучшее соотношение цены и качества предоставляемых услуг, а энергетики - дополнительные гарантии, что все процедуры по подключению того или иного объекта были выполнены правильно.



Более подробную информацию о видах дополнительных услуг можно получить на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/additional_service/kirovenergo/, в Центрах обслуживания клиентов филиала «Кировэнерго» либо по телефону Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).