Энергетики "Чувашэнерго" продолжают пресекать несанкционированное потребление электроэнергии

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24 августа 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго» продолжает работу по снижению коммерческих потерь электроэнергии, выявляя и пресекая безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии. Работники предприятия еженедельно проводят рейды по выявлению фактов незаконного пользования электроэнергией.
Очередной совместный рейд энергетиков и сотрудников правоохранительных органов прошел в деревне Чемурша Чебоксарского района республики. На окраине населенного пункта размещается самовольно построенный на землях сельхозназначения цыганский поселок. Часть жителей добросовестно потребляет электрическую энергию, заключая с филиалом «Чувашэнерго» договорные отношения, но периодически находятся и такие, кто совершает противоправные действия. Так, в ходе рейда были выявлены 7 домов, незаконно подключенных к линиям электропередачи, принадлежащих филиалу «Чувашэнерго». По данным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической энергии).
За 7 месяцев 2017 года энергетики составили 568 актов по фактам незаконного энергопотребления. Проведено 342 рейда по выявлению хищений электроэнергии. Результатом проверок стали 73 акта по фактам бездоговорного потребления и 495 актов о безучетном потреблении. Общий объем похищенной электроэнергии составил 1672 тыс. кВт*ч. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей сетевой компании нанесен ущерб в размере 3,5 миллионов рублей.
Всего по Чувашской Республике с начала 2017 года филиалом «Чувашэнерго» направлено в правоохранительные органы 9 заявлений по выявленным фактам незаконного потребления электроэнергии, к административной ответственности привлечено 7 потребителей, материалы по остальным 2 фактам находятся на рассмотрении в полиции.
Филиал «Чувашэнерго» напоминает жителям Чувашской Республики о недопустимости безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Помните, что несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, является не просто банальным воровством, а переходит в разряд правонарушений, подрывающих энергетическую безопасность региона.
Убедительно просим сообщать любую информацию о готовящихся или произошедших преступлениях на объектах энергетики, а также о фактах незаконного потребления электроэнергии по телефонам доверия филиала ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" (8352) 39-92-62, 39-93-30, 39-93-03 или в дежурную часть полиции по тел. 02, 020, 112.