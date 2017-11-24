Энергетики "Т Плюс Самара" закупили в рамках программы RE: Конструкция свыше 2 000 тонн трубопроводов

В Тольятти доставили очередную партию труб диаметром 500, 600, 800 и 1000 мм, которые будут использованы при сверхплановых перекладках тепловых сетей в городах присутствия компании «Т Плюс Самара». Груз массой 500 тонн сначала направится по железной дороге на завод по нанесению теплоизоляции, после чего будет доставлен на объекты перекладок.



В 2017 году в рамках программы RE: Конструкция энергокомпания существенно увеличила объемы перекладки тепловых сетей. Размер сверхплановых инвестиций энергокомпании на подготовку к отопительному сезону составил около 700 млн. рублей. В этом году теплоэнергетики планируют провести работы на 72 объектах в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, заменив при этом свыше 53 км коммуникаций. В этой связи большой груз ответственности за своевременную подготовку городов к зиме ложится не только на персонал теплосетевых предприятий «Т Плюс Самара», но и на Управление материально-технических ресурсов и закупок энергокомпании, чьи специалисты отвечают за своевременное приобретение и поставку качественных ремонтных материалов.



«В эту поставку мы получили 18 вагонов с трубами для нужд теплоснабжения Самары и Тольятти. Это уже третья поставка в этом году, причем именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей. Перекладки пройдут на 18 дополнительных объектах общей протяженностью свыше 10 км. Наша задача – без задержек обеспечить подрядные организации всеми необходимыми материалами, чтобы работы по обновлению городских теплотрасс были завершены в срок, до 15 сентября», - отметил главный инженер Самарского филиала «Т Плюс» Александр Алексеевич Гришатов.



Следующим этапом станет нанесение теплоизоляции, что позволит новым трубам надежно прослужить свой нормативный срок – 25 лет. Уже не первый год энергетики «Т Плюс Самара» доверяют эту ответственную операцию местному производителю - тольяттинской компании.



«Нанесение изоляции в заводских условиях занимает короткий срок: чтобы изолировать 1 км трубы диаметром 400-500 мм, нашему заводу требуется не более 3-х суток. В результате на объекты перекладок доставляются уже готовые, изолированные трубы, и монтажнику остается только сварка и изоляция стыковых соединений. «Т Плюс Самара» ежегодно увеличивает заказ на проведение подобных работ, загружая до 40% наших мощностей. Для выполнения этих заказов мы работаем по непрерывному графику», - заявил генеральный директор «РегионТеплоСервис» Василий Викторович Потокин.



В ближайшее время теплоэнергетики «Т Плюс Самара» ожидают еще несколько поставок труб. По итогам нынешней закупочной кампании общий тоннаж металла, поставленного для ремонтных нужд энергокомпании, превысил 2 000 тонн. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составлял вдвое меньше.