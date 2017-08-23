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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Минэнерго России подготовило концепцию рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации

Минэнерго России подготовило концепцию рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации

24 августа 2017, 16:17
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, НАКОПИТЕЛИ

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Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало «Концепцию развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации». Цель документа – определить приоритеты и ключевые меры для создания в России новой высокотехнологичной отрасли систем хранения электроэнергии.

В результате аналитической работы и оценки экспертов для России определены следующие наиболее перспективные направления (сценарии) развития рынка систем хранения электроэнергии:

  • «Интернет энергии» - использование систем хранения электроэнергии в составе распределительной энергетики;
  • «Новая генеральная схема» - использование систем хранения электроэнергии в составе крупной централизованной энергетики;
  • «Водородная энергетика» - использование систем хранения электроэнергии в водородном цикле для энергетики с высокими требованиями по автономности, мобильности, экологичности.

В Концепции рекомендуется для формирования национального промышленного потенциала  в среднесрочной перспективе осуществлять:

  • Развитие инженерных и инжиниринговых компетенций для создания конечных устройств накопления электроэнергии и реализации комплексных решений с использованием накопителей (для все сценариев);
  • Трансфер наилучших доступных технологий и комплексирование их с конкурентоспособными российскими компонентами (сценарии «Интернет энергии», «Экспорт водорода»);
  •  Развитие собственного промышленного потенциала (сценарий «Новая Генеральная схема»).

Также в Концепции рекомендуется осуществлять исследования и разработки по следующим крупным направлениям:

  • Разработка систем хранения электроэнергии малой и средней мощности с большим сроком службы (ресурсом) и низкой стоимостью владения, разработка критических компонент систем хранения (в т.ч. аккумуляторных ячеек, силовых преобразовательных устройств, систем управления);
  • Разработка систем хранения электроэнергии большой мощности с низкими капитальными затратами;
  • Разработка комплекса технологий дешевого и безопасного получения, транспортировки и использования водорода;
  • Поисковые исследования для целей создания систем хранения электроэнергии следующего поколения.

Согласно документу, объем мирового рынка систем хранения электроэнергии с 2025 г около $80 млрд. В оптимистическом сценарии размер российского рынка систем хранения электроэнергии может составить около $8 млрд. в год, общий экономический эффект  (за вычетом инвестиций) с учетом экспорта систем хранения электроэнергии и экспорта водородного топлива составит около $10 млрд. в год.

Для развития рынка систем хранения электроэнергии в России предлагается осуществить ряд пилотных проектов, поддержать реализацию обеспечивающих НИОКР, снять регуляторные барьеры, разработать мероприятия по стимулированию спроса на системы хранения электроэнергии и развитию рынка, осуществить меры по развития научно-технологической инфраструктуры.

Компания: Министерство энергетики РФ

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