Минэнерго России подготовило концепцию рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации

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24 августа 2017, 16:17
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, НАКОПИТЕЛИ
Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало «Концепцию развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации». Цель документа – определить приоритеты и ключевые меры для создания в России новой высокотехнологичной отрасли систем хранения электроэнергии.
В результате аналитической работы и оценки экспертов для России определены следующие наиболее перспективные направления (сценарии) развития рынка систем хранения электроэнергии:
В Концепции рекомендуется для формирования национального промышленного потенциала в среднесрочной перспективе осуществлять:
Также в Концепции рекомендуется осуществлять исследования и разработки по следующим крупным направлениям:
Согласно документу, объем мирового рынка систем хранения электроэнергии с 2025 г около $80 млрд. В оптимистическом сценарии размер российского рынка систем хранения электроэнергии может составить около $8 млрд. в год, общий экономический эффект (за вычетом инвестиций) с учетом экспорта систем хранения электроэнергии и экспорта водородного топлива составит около $10 млрд. в год.
Для развития рынка систем хранения электроэнергии в России предлагается осуществить ряд пилотных проектов, поддержать реализацию обеспечивающих НИОКР, снять регуляторные барьеры, разработать мероприятия по стимулированию спроса на системы хранения электроэнергии и развитию рынка, осуществить меры по развития научно-технологической инфраструктуры.