Минэнерго России подготовило концепцию рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации

Министерство энергетики Российской Федерации опубликовало «Концепцию развития рынка систем хранения электроэнергии в Российской Федерации». Цель документа – определить приоритеты и ключевые меры для создания в России новой высокотехнологичной отрасли систем хранения электроэнергии.

В результате аналитической работы и оценки экспертов для России определены следующие наиболее перспективные направления (сценарии) развития рынка систем хранения электроэнергии:

«Интернет энергии» - использование систем хранения электроэнергии в составе распределительной энергетики;

«Новая генеральная схема» - использование систем хранения электроэнергии в составе крупной централизованной энергетики;

«Водородная энергетика» - использование систем хранения электроэнергии в водородном цикле для энергетики с высокими требованиями по автономности, мобильности, экологичности.

В Концепции рекомендуется для формирования национального промышленного потенциала в среднесрочной перспективе осуществлять:

Развитие инженерных и инжиниринговых компетенций для создания конечных устройств накопления электроэнергии и реализации комплексных решений с использованием накопителей (для все сценариев);

Трансфер наилучших доступных технологий и комплексирование их с конкурентоспособными российскими компонентами (сценарии «Интернет энергии», «Экспорт водорода»);

Развитие собственного промышленного потенциала (сценарий «Новая Генеральная схема»).

Также в Концепции рекомендуется осуществлять исследования и разработки по следующим крупным направлениям:

Разработка систем хранения электроэнергии малой и средней мощности с большим сроком службы (ресурсом) и низкой стоимостью владения, разработка критических компонент систем хранения (в т.ч. аккумуляторных ячеек, силовых преобразовательных устройств, систем управления);

Разработка систем хранения электроэнергии большой мощности с низкими капитальными затратами;

Разработка комплекса технологий дешевого и безопасного получения, транспортировки и использования водорода;

Поисковые исследования для целей создания систем хранения электроэнергии следующего поколения.

Согласно документу, объем мирового рынка систем хранения электроэнергии с 2025 г около $80 млрд. В оптимистическом сценарии размер российского рынка систем хранения электроэнергии может составить около $8 млрд. в год, общий экономический эффект (за вычетом инвестиций) с учетом экспорта систем хранения электроэнергии и экспорта водородного топлива составит около $10 млрд. в год.

Для развития рынка систем хранения электроэнергии в России предлагается осуществить ряд пилотных проектов, поддержать реализацию обеспечивающих НИОКР, снять регуляторные барьеры, разработать мероприятия по стимулированию спроса на системы хранения электроэнергии и развитию рынка, осуществить меры по развития научно-технологической инфраструктуры.