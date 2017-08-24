На "Армии-2017" представили тренажер с очками виртуальной реальности

Анонс RusCable Insider Digest
24 августа 2017, 14:37
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова представило на форуме "Армия-2017" тренажер десантников с элементами виртуальной реальности, сообщили журналистам в пресс-центре форума.
"Военные специалисты привезли на форум "Тренажер парашютиста-десантника" — лопинг, перед которым установлен вентилятор. Занимающиеся на тренажёре надевают очки виртуальной реальности", — рассказали в пресс-центре.
Комплекс позволяет не только тренировать вестибулярный аппарат, но и создать условия, максимально приближенные к ощущениям свободного падения.
Разработчики планируют в будущем усовершенствовать комплекс: "Предполагается создание настоящего автоматизированного комплекса, которым можно будет оборудовать городки воздушно-десантной подготовки"
Комплекс будет представлять собой механизированную подвесную систему, закреплённую на подвижные балки. Обучаемый, надев очки виртуальной реальности, сможет отрабатывать практические действия в воздухе — сближение с другим десантником, приземление на ЛЭП, на воду и так далее.
Источник: РИА Новости