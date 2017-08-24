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На "Армии-2017" представили тренажер с очками виртуальной реальности

На Армии-2017 представили тренажер с очками виртуальной реальности

24 августа 2017, 14:37
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: АРМИЯ-2017

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Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова представило на форуме "Армия-2017" тренажер десантников с элементами виртуальной реальности, сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Военные специалисты привезли на форум "Тренажер парашютиста-десантника" — лопинг, перед которым установлен вентилятор. Занимающиеся на тренажёре надевают очки виртуальной реальности", — рассказали в пресс-центре.

Комплекс позволяет не только тренировать вестибулярный аппарат, но и создать условия, максимально приближенные к ощущениям свободного падения.

Разработчики планируют в будущем усовершенствовать комплекс: "Предполагается создание настоящего автоматизированного комплекса, которым можно будет оборудовать городки воздушно-десантной подготовки"

Комплекс будет представлять собой механизированную подвесную систему, закреплённую на подвижные балки. Обучаемый, надев очки виртуальной реальности, сможет отрабатывать практические действия в воздухе — сближение с другим десантником, приземление на ЛЭП, на воду и так далее.

Источник: РИА Новости

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Эта новость часть сюжета Армия-2017
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