Анонс RusCable Insider Digest
24 августа 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ЛЭП, ЧМ-2018
Завершен очередной этап реконструкции энергообъектов филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» в рамках расширения Московского шоссе. Новая кабельно-воздушная линия 35 кВ РЦ-3 – Зольное поставлена под рабочую нагрузку. В настоящее время электроснабжение строящихся объектов инфраструктуры ЧМ-2018 (по временной схеме), Агропарка, бытовых потребителей и торговых центров в данном районе осуществляется по новым кабельно-воздушным линиям.
Кабельно-воздушная линия проходила вдоль Московского шоссе и попадала в зону расширения автомобильной дороги в рамках подготовки г.о. Самара к ЧМ-2018. Реконструкция линии проходила в 2 этапа – часть воздушной линии была переведена в кабельное исполнение, а также был реконструирован кабельный участок данной линии. В рамках проведенных работ было выполнено строительство 2 переходных пунктов, установлена 1 новая металлическая опора, проложен кабель протяженностью 3,38 км, смонтирован ВОЛС. После всех испытаний, кабельная линия была поставлена под рабочую нагрузку, что позволило демонтировать 20 опор, попадающих в зону реконструкции Московского шоссе.
Всего в рамках расширения Московского шоссе будет выполнена реконструкция 9 линий электропередачи с переводом их в кабельное исполнение.
Все работы ведутся подрядными организациями Министерства транспорта и автомобильных дорог. Допуск для работы в охранной зоне воздушных линий и контроль за реконструкцией энергообъектов осуществляется работниками «Самарских распределительных сетей».