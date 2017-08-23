ООО "Сарансккабель" объявляет об открытии филиала в Казахстане

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24 августа 2017, 16:43
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
ООО «Сарансккабель», следуя стратегии развития сбытовой сети, продолжает создавать собственную сеть филиалов и центров продаж. ТОО "Сарансккабель-Астана" станет первым для предприятия центром продаж продукции завода за пределами России. Рынок Казахстана на протяжении последних лет был и остается приоритетным для предприятия в части расширения географии присутствия продукции, продвижения новых заводских разработок и в целом для укрепления экспортного потенциала Сарансккабеля. Открытие филиала обусловлено стремлением компании к улучшению качества обслуживания и оказания максимально полной поддержки наших зарубежных партнеров.
Будем рады вас видеть в новом филиале ООО «Сарансккабель» по адресу:
ТОО "Сарансккабель-Астана"
г. Астана, ул. Касым Аманжолов 26, БЦ "Millennium Park"
блок "А" офис 301
Тел.: +7 7172 258 440
e-mail: Bai@sarankkabel.kz