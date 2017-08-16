Повышена надежность энергоснабжения севера Московской области

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24 августа 2017, 15:14
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛЭП
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, энергетики Подмосковья ввели в эксплуатацию после масштабной реконструкции две кабельно-воздушные линии электропередачи 110 кВ – «Уча-Долгопрудная» и «Шереметьево-Жостово с отпайкой».
Модернизированные ЛЭП повысят надежность энергоснабжения порядка 300 тысяч жителей городских округов Мытищи и Долгопрудный и части Дмитровского района. Также будет улучшено энергоснабжение международного аэропорта «Шереметьево», расположенного на территории городского округа Химки.
Реконструкция началась в 2006 году и проводилась энергетиками ПАО «МОЭСК» в несколько этапов. За это время проложено 65 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установлено 130 опор. На подстанциях 110 кВ «Шереметьево», «Долгопрудная» и «Жостово», питающих ЛЭП, модернизирована релейная защита. Линии электропередачи реконструированы с учетом современных стандартов энергосбережения и экологичности.
«В 2017 году в рамках реализации инвестиционных программ энергокомпаний на территории Московской области планируется построить и реконструировать свыше 3700 км линий электропередачи, а также ввести 440 МВА новой трансформаторной мощности. Это позволит улучшить качество энергоснабжения действующих потребителей и создаст условия для технологического присоединения новых промышленных и аграрных предприятий, жилых комплексов и других объектов экономики и социальной сферы. Это в том числе положительно отразится на повышении инвестиционной привлекательности Московской области», – подчеркнул Дмитрий Пестов.