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Пресс-релизы

"Швабе" разработал оптоволокно с квадратной сердцевиной

Швабе разработал оптоволокно с квадратной сердцевиной

24 августа 2017, 15:46
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ШВАБЕ, ОПТОВОЛОКНО, ИННОВАЦИИ

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Холдинг «Швабе» создал оптическое волокно с сердцевиной квадратной формы, предназначенное для диодных систем накачки твердотельных лазеров различной мощности. Новинка не имеет аналогов в России и по сравнению с оптоволокном, имеющим сердцевину круглой формы, обеспечивает более равномерное распределение мощности по сечению пучка. Также разработка на 15% снижает потери излучения при стыковке с лазерным модулем накачки.

Новое оптическое волокно разработано специалистами предприятия «Швабе» – Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра «ГОИ им. С.И. Вавилова» (НИТИОМ). Оно изготовлено из кварцевого стекла и предназначено для диодных систем накачки твердотельных лазеров различной мощности, использующихся в области высокоточной обработки материалов и медицине, в частности, в лазерной хирургии, офтальмологии и стоматологии.

«Разработка нашего предприятия в настоящее время не имеет аналогов в России. Она обладает несколькими преимуществами перед оптоволокном, в котором сердцевина круглой формы. Как показало испытание опытных образцов, в новинке обеспечивается более равномерное распределение мощности по сечению пучка. Помимо этого она на 15% снижает потери излучения при стыковке с лазерным модулем накачки», – рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Новое изделие НИТИОМ работает в спектральном диапазоне от 800 до 1800 нм. Максимальное пропускание потока излучений обеспечивается на длине волны 1200 нм.

Оптоволокно с сердцевиной квадратной формы является инициативной разработкой предприятия «Швабе» в интересах организаций, производящих лазерные системы средней и высокой мощности. В настоящее время институт ведет переговоры с потенциальным заказчиком. В серийное производство изделие планируется запустить в конце 2017 года.

Компания: Ростех

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