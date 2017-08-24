С начала года 697 новых объектов подключили к сетям энергетики Северной Осетии

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24 августа 2017, 09:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
За семь месяцев 2017 г. в филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу «Россети») поступило 1 169 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям на общую мощность 48 МВт. В числе крупных заявителей оказались социально значимые объекты, предприятия промышленности, сельского хозяйства, домовладения частного сектора.
После рассмотрения представленных документов и ранее поданных в энергокомпанию заявок общей мощностью 30,5 МВт заключено 916 договоров технологического присоединения. В том числе, многоэтажные жилые дома с заявленной мощностью 9,6 Мт и новый корпус республиканского противотуберкулезного диспансера – на 1,8 МВт.
С начала года энергетики выполнили условия договоров и присоединили к сетям 697 объектов общей мощностью около 10 МВт. Среди них – новые многоквартирные жилые дома в городе Владикавказе, в селениях Ногир и Чикола, 11 коттеджных домов в столице республики, спортивная площадка во Владикавказе, спальный корпус детского дома-школы «Виктория», детский сад в селении Майское, другие социально значимые объекты.
Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» в рамках улучшения клиентоориентированной политики ведет системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению новых объектов. Для разъяснения процедуры присоединения к электросетям специалисты филиала компании через центры обслуживания потребителей распространяют информационные листовки, где подробно описываются все этапы и мероприятия, которые выполняются после подачи заявления на технологическое присоединение.