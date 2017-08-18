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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сельхозтоваропроизводителям напомнили о безопасности

Сельхозтоваропроизводителям напомнили о безопасности

24 августа 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО

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Безопасности во время проведения уборочной кампании, стартовавшей в регионе, в филиале ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Омскэнерго»  уделяется большое внимание. Перед периодом, когда уборочная техника в большом количестве выходит на поля, энергетики проводят семинары и напоминаютсельхозтоваропроизводителям о необходимости соблюдения требований производственной безопасности. Одно из таких мероприятий прошло накануне.

На селекторном совещании с руководителями управлений сельского хозяйства всех 32-х районов Омской области заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Сергей Плеханов напомнил о необходимости соблюдения дистанции в охранной зоне ЛЭП. В частности, расстояние для механизмов от линии электропередачи, в зависимости от класса напряжения, составляет от одного до полутора метров, для людей – от 0,6 до 1 метра. Представитель «Омскэнерго» обратился к министру сельского хозяйства и продовольствия Омской области с просьбой дать поручение о проведении внеплановых инструктажей по охране труда во время проведения уборочной кампании. Кроме того, руководители РЭСов в районах также постоянно проводят разъяснительную работу.

В рамках уборки урожая 2016 года,  благодаря слаженной работе энергетиков, как в районах области, так и в городе,  каких-либо серьезных перебоев с электричеством, например, из-за повреждения линий электропередач механизмами уборочных машин, удалось избежать. В этом году все усилия специалисты филиала направят на достижение такого же результата. Уборочная кампания в регионе стартовала в последней декаде августа и продлится как минимум до конца сентября.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
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