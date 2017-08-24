Юрий Зайцев и руководители Федерального испытательного центра обсудили предложения о содействии в проведении НИОКР

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24 августа 2017, 15:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, НИОКР
В Пятигорске прошла встреча генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева и руководителей подразделения «Россетей» ПАО «ФИЦ» Александра Дюжинова и Николая Богомолова.
Представители научно-технического центра «Россетей», представив весь спектр производимых ими работ, предложили руководству сетевой компании свои услуги в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в части разработки программ развития – как индивидуальных, так и комплексных.
Поскольку взаимодействие данной структуры со многими ДЗО «Россетей» происходит довольно эффективно, Юрий Зайцев предложил своим заместителям, присутствующим на встрече, рассмотреть возможное взаимодействие с ФИЦ на конкурсной основе – в целях перспективного инновационного развития сетевой компании.