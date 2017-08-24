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Отраслевые новости: Россия

В Тамбовской области создали третий индустриальный парк

В Тамбовской области создали третий индустриальный парк

24 августа 2017, 17:38
Рубрика: Россия
Метки: ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

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На территории города Уварово Тамбовской области создается новый индустриальный парк с универсальной специализацией, сообщил  представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, парк разместится на площади более 28 гектаров, его территория полностью обеспечена инфраструктурой: здесь есть электроснабжение, водоснабжение, газ.

"В качестве якорного резидента парка "Уварово" выступит компания ООО "Ладесол-Тамбов" с инвестиционным проектом "Строительство завода по глубокой переработке зерна". Предполагаемая мощность предприятия — 150 тысяч тонн переработанного зерна в год. На предприятии может быть создано 60 рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что инициатива организации индустриальных парков на территории региона принадлежит губернатору Александру Никитину. По его мнению, необходимо активнее использовать промышленные площадки, которые выгодно расположены и имеют инженерные коммуникации.

"Создание индустриальных и технопарков — действенный механизм привлечения инвестиций. Это позволит с минимальным вложением ассигнований из бюджета развивать экономику за счет привлечения частного капитала", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

"Уварово" — третий по счету индустриальный парк, созданный в течение двух последних лет в Тамбовской области, гда также действуют парки "Дега-Тамбов" и "Котовск".

Источник: РИА Новости

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