Волгоградская компания компенсирует 18,3 млн руб. ущерба за хищение электроэнергии в крупном масштабе

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24 августа 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Сотрудники службы безопасности волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») и МУПП «ВМЭС», выявили и пресекли факт хищения электроэнергии ООО «Сублимированные продукты «Галакс». Общий объем неучтенной электроэнергии составил 3,2 млн кВт*ч. на сумму 18,3 млн руб.
16 августа Арбитражный суд Поволжского округа Волгоградской области оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о взыскании ущерба в полном объеме.
МРСК Юга напоминает, что все способы хищений электроэнергии известны, сотрудники компании постоянно ведут успешную работу по противодействию данным преступлениям. Современные аналитические программные комплексы и инструментальные проверки позволяют в кратчайшие сроки выявить хищения электроэнергии и привлечь виновных к ответственности.