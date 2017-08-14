В Минкомсвязи России обсудили перспективы развития суперкомпьютерных и распределенных вычислений

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по суперкомпьютерным и грид-технологиям при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию. Представители министерств и ведомств обсудили перспективы развития соответствующей отрасли в России, ее актуальные проблемы и пути их решения. Мероприятие прошло под председательством главы Минкомсвязи России Николая Никифорова.



«Межведомственная комиссия должна упорядочить все работы по внедрению и использованию суперкомпьютеров и технологий распределенных вычислений в нашей стране. Проекты, связанные с такими вычислениями, часто находятся внутри большого количества государственных программ, что затрудняет оценку их бюджетной эффективности и ограничивает их использование всеми заинтересованными сторонами, — сказал Николай Никифоров. — Необходимо выработать как инструменты оценки бюджетных трат на подобные проекты, так и механизмы их совместного использования, например, создание укрупненных вычислительных центров».



На заседании обсуждалась состояние законодательства Российской Федерации в сфере суперкомпьютеров и грид-технологий, были определены первоочередные научно-технологические задачи, для решения которых необходимо применение суперкомпьютеров и грид-технологий. В частности, речь шла о применений такого типа вычислений для прогнозирования изменения климата и анализа метеоданных, разработки новых медицинских препаратов и биотехнологий, проектирования космических аппаратов и устройств, моделирования сложных химических процессов, в том числе ядерных реакций, анализа больших данных, применения в рамках промышленных задач. Многие из приоритетных направлений технологического развития также отражены в программе «Цифровая экономика», подготовленной Минкомсвязью России совместно с другими ведомствами, институтами развития и экспертами в рамках реализации Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в декабре 2016 года.



Отдельным вопросом обсуждалась актуальная задача по подготовке специалистов высокого уровня в сфере суперкомпьютерных вычислений и грид-технологий. Участники заседания заявили о необходимости ежегодной подготовки не менее 1 тысячи специалистов высокого уровня по данным направлениям.



Также речь шла о создании соответствующего центра компетенций и организации деятельности рабочих групп по каждому из направлений. В работе комиссии приняли участие представители Минобороны, Минобрнауки, Минпромторга, Минэкономразвития, ФСБ России, Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики, Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.