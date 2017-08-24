В деятельности трех УК-должников Чайковского выявлены признаки нарушения лицензионных требований

В преддверии отопительного сезона Инспекция ГЖН Пермского края провела выездную проверку многоквартирных домов в г. Чайковский. Причиной проверки стало большое количество жалоб жителей города на некачественное оказание коммунальных услуг, угрожающих их жизни и здоровью. Жалобы касались домов, которые обслуживаются ООО «Управляющая компания “Чайковская”» (управляет 91 домом), ООО «Управляющая компания “ТеплоВодоМер”» (управляет 24 домами) и ООО «КИТ» (управляет 123 домами).



Всего комиссией Инспекции установлено 62 нарушения, которые подтверждают, что УК нарушают свои обязательства по содержанию многоквартирных домов. В частности, придомовые территории домов, обслуживаемых указанными управляющими компаниями, находятся не в удовлетворительном состоянии, наблюдаются протечки крыш, намокание стен, трещины фасадов, отслоение штукатурки, падение осколков шифера с крыш, разрушение ступенек домов, неудовлетворительное состояние балконов и т.д.



По итогам проверки управляющих компаний выявлены признаки правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Управляющим компаниям грозит штраф до 18,6 млн рублей.



«Итоги выездных проверок показывают, что управляющие компании зачастую уклоняются от своих прямых обязательств по содержанию жилого фонда, но деньги при этом собирают с жителей исправно. Данные организации работают во вред самих жителей, которые их выбрали. Подобные действия будут жестко пресекаться Инспекцией», – заявил заместитель председателя Правительства Пермского края Антон Удальев.



Помимо выявленных нарушений, данные управляющие компании имеют многомиллионную задолженность перед поставщиком тепловой энергии Чайковского - ООО «ИнвестСпецПром». Общий прирост задолженности с начала отопительного сезона 2016-2017 гг. составил более 43 млн рублей. Так за ООО «УК «Чайковская» числится долг в размере 58 млн рублей (рост с начала ОЗП – 30,6 млн рублей), задолженность ООО «КИТ» - 40 млн рублей (рост на 12,5 млн руб.), долги ООО «УК «ТВМ» 13,3 млн рублей, прирост долга – 0,6 млн рублей. Средний процент сбора денежных средств составляет 71%. При этом платежная дисциплина жителей продолжает оставаться высокой – в пределах 95%.



Важно отметить, что несвоевременная и не полная оплата коммунальных ресурсов со стороны УК-посредников осложняет подготовку энергообъектов к зиме. Платежи за услуги отопления и горячего водоснабжения – это целевые средства, необходимые энергетикам для ремонта и реконструкции теплопроводов, электростанций от которых тепло получают все жители города. Поэтому не случайно, что власти города и представители ресурсоснабжающих организаций ведут системную работу, по переходу на прямые платежи за тепло, как это уже делается за газ, свет или интернет.



В настоящее время жители более 100 домов Чайковского имеют возможность рассчитываются за отопление и ГВС напрямую с теплоэнергетиками. Таким образом, исключается вероятность злоупотреблений для недобросовестных УК-должников.