АО "Калмэнергосбыт" уведомило районную администрацию о возможном вводе ограничений за долги

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25 августа 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО
В АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») уведомило администрацию Октябрьского РМО Республики Калмыкия о возможном вводе ограничения поставки электроэнергии с 28 августа 2017 г.
В письме на имя главы районной администрации сообщается, что по состоянию на 18 августа 2017 года задолженность перед региональным гарантпоставщиком за потребленную электроэнергию по учреждениям, финансируемым из районного муниципального бюджета, составила 203 тыс. 763 руб. Период образования задолженности – июнь-июль 2017 г.
Данным письмом региональный гарантпоставщик уведомил местные власти о том, что в случае неоплаты образовавшейся задолженности до 10:00 мск 28 августа 2017 г., АО «Калмэнергосбыт» будет вынуждено подать в сетевую энергокомпанию заявку на ограничение поставки электроэнергии с 13:00 мск 28 августа 2017 г. на объекты администрации Октябрьского РМО РК, а также на 16 объектов, курируемых отделом образования и культуры администрации Октябрьского РМО.
Энергетики напоминают, что на непосредственную ответственность муниципалитетов за своевременность и полноту платежей за потребленные энергоресурсы районных бюджетозависимых организаций особо указывалось на состоявшемся 11 марта 2016 года заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
В связи с этим региональный гарантпоставщик выражает надежду, что руководство Октябрьского района оперативно предпримет все необходимые меры по погашению имеющейся задолженности до указанного в уведомлении срока и не допустит ввода ограничений электроэнергии на объекты подведомственных организаций.