 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

АО "Калмэнергосбыт" уведомило районную администрацию о возможном вводе ограничений за долги

АО Калмэнергосбыт уведомило районную администрацию о возможном вводе ограничений за долги

25 августа 2017, 14:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

185 просмотров

В АО «Калмэнергосбыт» (входит в группу компаний «Россети») уведомило администрацию Октябрьского РМО Республики Калмыкия о возможном вводе ограничения поставки электроэнергии с 28 августа 2017 г.

В письме на имя главы районной администрации сообщается, что по состоянию на 18 августа 2017 года задолженность перед региональным гарантпоставщиком за потребленную электроэнергию по учреждениям, финансируемым из районного муниципального бюджета, составила 203 тыс. 763 руб. Период образования задолженности – июнь-июль 2017 г.

Данным письмом региональный гарантпоставщик уведомил местные власти о том, что в случае неоплаты образовавшейся задолженности до 10:00 мск 28 августа 2017 г., АО «Калмэнергосбыт» будет вынуждено подать в сетевую энергокомпанию заявку на ограничение поставки электроэнергии с 13:00 мск 28 августа 2017 г. на объекты администрации Октябрьского РМО РК, а также на 16 объектов, курируемых отделом образования и культуры администрации Октябрьского РМО.

Энергетики напоминают, что на непосредственную ответственность муниципалитетов за своевременность и полноту платежей за потребленные энергоресурсы районных бюджетозависимых организаций особо указывалось на состоявшемся 11 марта 2016 года заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

В связи с этим региональный гарантпоставщик выражает надежду, что руководство Октябрьского района оперативно предпримет все необходимые меры по погашению имеющейся задолженности до указанного в уведомлении срока и не допустит ввода ограничений электроэнергии на объекты подведомственных организаций.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!