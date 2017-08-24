Андрей Черезов проинспектировал ход строительства Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов, проинспектировал строящиеся в рамках Федеральной Целевой Программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», объекты базовой генерации Севастопольскую и Симферопольскую ПГУ-ТЭС.



В мероприятиях приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, Дирекции по реализации ФЦП Минэкономразвития России, органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя, ООО «ВО «Технопромэкспорт», АО «СО ЕЭС», АО «Техническая инспекция ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Черноморнефтегаз» и других заинтересованных организаций.



Делегация под руководством Андрея Черезова посетила строительные площадки Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС.



В настоящее время на площадках Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС для проведения строительных работ суммарно задействовано порядка 1700 человек и около 120 единиц техники, подрядными организациями проводится мобилизация дополнительного персонала.



На объектах активно ведутся работы по монтажу основного и вспомогательного оборудования, а также работы по внутренней отделке зданий электростанций.



Пуск в работу объектов генерации Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС позволит обеспечить необходимый уровень надежности, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова:



- ввод в эксплуатацию объектов I очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 470 МВт;



- ввод в эксплуатацию объектов II очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 940 МВт.



На сегодняшний день централизованное электроснабжение потребителей региона при суммарном потреблении порядка 1 280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).



При превышении потреблении мощности более 1 432 МВт (максимально зафиксированное потребление), предусмотрен перевод потребителей на децентрализованное энергоснабжение в объеме 80 МВт от дизель-генераторных установок. Дополнительно генерацию обеспечивают солнечная и ветровая генерации объемом 270 МВт, а также мобильные ГТЭС - 285 МВт, которые в дальнейшем будут выводиться из работы.



Суммарный объем располагаемой мощности в Крымской энергосистеме после запуска объектов энергомоста, Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС составит 1970 МВт (собственная генерация 1120 МВт, переток 850 МВт).



По итогам инспектирования строительных объектов Андрей Черезов провел на площадке Симферопольской ПГУ-ТЭС совещание по вопросам реализации мероприятий по строительству объектов генерации, схемы выдачи мощности и газопроводов-отводов к Симферопольской ПГУ-ТЭС и Севастопольской ПГУ-ТЭС, на котором заслушал доклады подрядных организаций о ходе строительства объектов генерации и объектов внешней инфраструктуры электростанций, а также выполнении синхронизированных графиков производства работ на объектах.



Подводя итоги совещания, Андрей Черезов поручил подрядным организациям увеличить численность персонала на строительных площадках и принять меры по наращиванию темпов работ для завершения строительства в установленные Правительством Российской Федерации сроки, а также обратил особое внимание на необходимость готовности объектов генерации и внешней инфраструктуры к выдаче мощности в режиме пусконаладочных работ к 1 марта 2018 года.