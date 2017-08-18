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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ЕЭСК приглашает на обучающий семинар по технологическому присоединению всех желающих подключить электроустановки мощностью 15-150 кВт

ЕЭСК приглашает на обучающий семинар по технологическому присоединению всех желающих подключить электроустановки мощностью 15-150 кВт

25 августа 2017, 13:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК

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Екатеринбургская электросетевая компания приглашает потребителей электроэнергии, а также юридических лиц, которые только собираются подать заявку на технологическое присоединение, на обучающий семинар по вопросу «Технологическое присоединение заявителей с электроустановками максимальной мощностью 15-150 кВт». В мероприятии примут участие руководители подразделений и эксперты АО «ЕЭСК», задействованные в процессе технологического присоединения. Эксперты расскажут о структуре и особенностях процесса подключения к энергетической инфраструктуре, а также вопросах, возникающих в ходе осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителей.

Участие в мероприятии – бесплатное.

Регистрация по телефонам call-центра (343) 220–88–88, (343) 356-22-42 (Евдокевич Александр), а также по электронной почте tp@eesk.ru, EvdokevichA@eesk.ru

Окончание регистрации: 29 августа (вторник), до 17.00

Дата и время проведения семинара: 31 августа (четверг), с 10:00 до 12:00.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 1, актовый зал (3 этаж).

Компания: АО "ЕЭСК"
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