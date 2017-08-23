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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Вологдаэнерго" значительно повысил надежность электроснабжения Вотчины Деда Мороза

Филиал Вологдаэнерго значительно повысил надежность электроснабжения Вотчины Деда Мороза

25 августа 2017, 12:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Специалисты производственного отделения «Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») завершают работы по повышению надежности электроснабжения важного туристического объекта страны – резиденции Российского Деда Мороза.

«Для реализации данного проекта, нами была достроена ВЛ-35 кВ Дымково – Новатор до ПС 35/10 кВ Благовещенье. В процессе строительных работ возведено 69 опор, в том числе 64 железобетонных опоры и 5 металлических классом напряжения 110 кВ и 35 кВ. Кроме того, смонтировано 9,324 км. провода  и выполнено устройство спец. перехода через реку Сухона длиной 800 метров с применением опор высотой 36 метров, а также установлено светомаркировка и светоограждение» - рассказал главный инженер ПО «ВУЭС» Владимир Парфенов.

Данная ВЛ-35 кВ замкнет кольцо между головными ПС-110/35/ 6 Великий Устюг и ПС-110/35/10 кВ Дымково, что позволит существенно повысить надежность и бесперебойность электроснабжения не только Вотчины Деда Мороза, но и потребителей Марденгского сельского поселения, в том числе поселка Благовещенье, а также крупного предприятия по производству березовой фанеры – «СВЕЗА Новатор».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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