Jiangsu Winlong Cable Machinery приглашает на выставку

Анонс RusCable Insider Digest
25 августа 2017, 12:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: Jiangsu Winlong Cable Machinery
Китай – это крупная промышленная страна, которая по праву может называться лидером по количеству экспортируемого товара. Каждый год растет количество и масштаб проводимых на территории страны выставок международного формата. На них ежегодно приезжают сотни тысяч посетителей с разных уголков планеты, желая познакомиться с передовыми разработками производителей.
Выставки имеют узкую направленность на определенный сегмент товара/услуги для того, чтобы по максимуму сузить поиски поставщика/партнёра и помочь соискателю сэкономить самый ценный ресурс – время.
Каждый год в Шанхае принимают участие ведущие производители оборудования и материалов кабельно-проводниковой промышленности и этот год не стал исключением. С 30 августа по 1 сентября 2017 года в Шанхае пройдет 10-ая Международная выставка «Wire&Cable Industry Exhibition», где наш завод Jiangsu Winlong Cable Machinery будет принимать участие. Наша компания не только представит свои новые разработки, но и продемонстрирует оборудование в рабочем состоянии. Номер нашего стенда W5F03.