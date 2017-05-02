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Новости компаний

Jiangsu Winlong Cable Machinery приглашает на выставку

Jiangsu Winlong Cable Machinery приглашает на выставку

25 августа 2017, 12:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: Jiangsu Winlong Cable Machinery

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Китай – это крупная промышленная страна, которая по праву может называться лидером по количеству экспортируемого товара. Каждый год растет количество и масштаб проводимых на территории страны выставок международного формата. На них ежегодно приезжают сотни тысяч посетителей с разных уголков планеты, желая познакомиться с передовыми разработками производителей.

Выставки имеют узкую направленность на определенный сегмент товара/услуги для того, чтобы по максимуму сузить поиски поставщика/партнёра и помочь соискателю сэкономить самый ценный ресурс – время.

Каждый год в Шанхае принимают участие ведущие производители оборудования и материалов кабельно-проводниковой промышленности и этот год не стал исключением. С 30 августа по 1 сентября 2017 года в Шанхае пройдет 10-ая Международная выставка «Wire&Cable Industry Exhibition», где наш завод Jiangsu Winlong Cable Machinery будет принимать участие. Наша компания не только представит свои новые разработки, но и продемонстрирует оборудование в рабочем состоянии. Номер нашего стенда W5F03.

Сайт выставки

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Jiangsu Winlong Cable Machinery

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