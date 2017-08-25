"Кировэнерго" повышает надежность электроснабжения Яранского района Кировской области

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25 августа 2017, 13:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО
В производственном отделении «Яранские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» подвели промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. За 7 месяцев текущего года специалисты производственного отделения отремонтировали более 414 км линий электропередачи (ЛЭП). Из них ВЛ-0,4 кВ свыше 164 км и более 249 км ВЛ-10 кВ.
Также энергетики выполнили капитальный ремонт 138 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и провели комплексный ремонт двух ПС 110 кВ - «Опытное Поле» и - «РМЗ».
«Подстанция «РМЗ» - одна из важнейших в системе нашего РЭС, - рассказал начальник Яранского района электрических сетей Игорь Большаков, - от нее зависит электроснабжение значительной части города Яранска. Самые значимые потребители – население численностью более 16 тысяч человек, несколько котельных, птицефабрика ООО «Возрождение». Подстанция «Опытное поле» - это центр питания, снабжающий электрической энергией ряд небольших населенных пунктов и сельхозпредприятий, наиболее значимое из которых – ООО «Восход».
Существенная часть средств производственной программы были направлены на расчистку трасс ВЛ. Это делается для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода. Общий объем расчисток за 7 месяцев 2017 года - более 250 га.
Как отметил руководитель Яранского РЭС, все работы по реализации производственной программы выполняются качественно и в установленные сроки. Сейчас ремонтная кампания вошла в наиболее активную стадию: до начала осени должен быть завершен основной объем работ. Это позволит «Кировэнерго» успешно подготовить электросетевой комплекс региона к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
Уже в понедельник 28 августа в производственном отделении «Яранские электрические сети» начнет свою работу комиссия по проверке готовности производственного отделения к работе в условиях повышенных зимних нагрузок. В состав комиссии будут входить руководители технических служб филиала, а также представители Западно-Уральского управления Ростехнадзора и главный инспектор филиала ПАО «Россети» «Центр технического надзора».