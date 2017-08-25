Мэр Буйнакска возьмет под личный контроль ситуацию с погашением задолженности за электроэнергию

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25 августа 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
В администрации г. Буйнакска под председательством врио главы города Исламудина Нургудаева и управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу «Россети») Магди Гитинова прошло совещание по вопросам развития электросетевого комплекса города и погашения имеющейся дебиторской задолженности за поставленный энергоресурс.
Руководитель дагестанского гарантпоставщика рассказал о предпринимаемых компанией мерах по недопущению роста дебиторской задолженности. По мнению Магди Гитинова, огромная роль в этой части принадлежит муниципалитетам. «Главы районов и городов на вверенной им территории должны способствовать своевременной и полной оплате за электроэнергию. Сегодня ситуация по этому направлению находится на контроле у главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова. От того, как поставлена данная работа на местах, будут сделаны выводы об эффективности руководителя муниципалитета», - отметил Магди Гитинов.
На совещании было отмечено, что уровень оплаты потребителей г. Буйнакска в июле текущего года составил 70,9% или 8,7 млн рублей. При этом уровень оплаты населения – 68,4%, местного бюджета – 37%, республиканского бюджета – 137,1%, предприятий ЖКХ – 52,2%.
В число крупных должников входят МУП «Буйнакскгортеплосервис» – долг 20,5 млн рублей, МУП «Буйнакскгорводоканал» – 13,3 млн рублей, ООО «Водосервис» – 10,9 млн рублей, МУП «Буйнакскгорводосервис» – 3,5 млн рублей.
В свою очередь, врио главы города Исламудин Нургудаев заверил, что возьмет под личный контроль ситуацию с оплатой за поставленную электроэнергию. Было принято решение о разработке совместного плана мероприятий дагестанских энергетиков и администрации г. Буйнакска, направленного на улучшение ситуации с оплатой за поставленную электроэнергию.
Руководитель энергосбытовой компании Магди Гитинов поблагодарил Исламудина Нургудаева за встречу и выразил уверенность, что совместная работа муниципалитета и энергетиков принесет ощутимые результаты уже в ближайшее время.