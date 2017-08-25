НАСА закончило создание новой системы орбитального слежения и космических коммуникаций

В пятницу прошедшей недели с космодрома на мысе Канаверал была успешно запущена ракета-носитель United Launch Alliance (ULA) Atlas V, которая вывела на околоземную орбиту новый искусственный спутник серии Tracking and Data Relay Satellite (TDRS). Спутник TDRS-M был изготовлен компанией Boeing, он является шестым по счету и последним спутником, на базе которых будет функционировать система орбитального слежения и космических коммуникаций следующего поколения. Сейчас спутник TDRS-M находится полностью в работоспособном состоянии и его эксплуатация начнется в следующем году после четырехмесячного контрольного периода.



В самом начале эры космических полетов задачи слежения за объектами на орбите и коммуникаций с ними полностью лежали на плечах наземных станций. Это, в свою очередь, означало, что космические корабли и спутники имели возможность связываться с центром управления полетом на протяжении коротких промежутков времени. Для обеспечения возможности постоянной связи с космическими аппаратами необходимо было вывести коммуникационные средства в космос, и с этой целью в 1973 году была начата реализация программы TDRS.



В рамках программы TDRS планировалось создание космической коммуникационной сети Space Network, состоящей из группы спутников, которые обеспечат непрерывную связь, включая высокоскоростные цифровые передачи, между Землей и Международной космической станцией, космическим телескопом Hubble, запускаемыми ракетами-носителями и другими космическими аппаратами, находящимися на низкой околоземной орбите.



В 1983 году был произведен запуск первого спутника из серии TDRS, а следующие пять спутников, включая и TDRS-M, были запущены с разными интервалами в промежутке между 2000-м годом и настоящим временем.



"Группа спутников TDRS является связующим звеном, через которое на Землю поступает непрерывный поток научных и телеметрических данных с разных космических аппаратов" - рассказывает Дэйв Литтман (Dave Littmann), руководитель проекта TDRS со стороны Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, - "Запуск спутника TDRS-M позволит вывести сеть Space Network на ее расчетную мощность, что, в свою очередь, обеспечит нас возможностями по приему и передаче информации от различных миссий на протяжении следующего десятилетия минимум".



Источник: DailyTechInfo.

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