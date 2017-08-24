На открытии Чемпионата мира по летнему биатлону произошёл пожар

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25 августа 2017, 13:16
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Короткое замыкание электропроводки стало причиной задымления во время открытия Чемпионата мира по летнему биатлону.
Во время выступления артистов Пермского театра опера и балета за сценой начал валить чёрный дым. На место оперативно выехала пожарная машина, при помощи огнетушителя быстро затушили возгорание. Как пояснили в МЧС по Пермскому краю, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Аппаратуру пришлось отключить, поэтому артисты балета заканчивали выступление без музыкального сопровождения.
Напомним, на Чемпионат мира по летнему биатлону приехали около 150 спортсменов из 25 стран мира. Ожидается около 10 тысяч болельщиков (около 3,5 тысячи в день). Все билеты уже раскуплены.
За сборную России выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков, биатлонисты резервной сборной, а также представители Пермского края Сергей Клячин и Валерия Васнецова. Голосом чемпионата станет популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.