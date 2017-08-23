Начальник ГУНИД Минобороны России подвел итоги первых двух дней работы МВТФ "Армия-2017"

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) (ГУНИД) Минобороны России Александр Миронов провел брифинг для журналистов по итогам первых двух дней работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2017».



По заявлению Александра Миронова, первые два дня работы МВТФ «Армия-2017» по всем показателям превзошли форумы прошлых лет.



В его работе принимают участие свыше 1,2 тыс. предприятий и организаций, которые представляют более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.



Впервые в открытом доступе представлены новейшие образцы бронетанковой техники — танк «Армата», боевые машины пехоты «Курганец» и «Бумеранг».



На полях форума свои достижения представили 78 иностранных предприятий из 14 стран (Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР).



Свои национальные экспозиции представляют 7 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, ЮАР.



В 2016 году национальные экспозиции представляли 5 государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия).



В сравнении с 2016 годом ряд показателей вырос в 1,5 раза, а с 2015 годом — в 2–2,5 раза.



Насыщенная демонстрационная программа проходит на нескольких площадках: на полигоне Алабино, на аэродроме Кубинка, на полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. К показу привлекается более 300 единиц современных и перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России и предприятий промышленности.



В ходе демонстрационной программы в Алабино показаны огневые и ходовые возможности 239 единиц вооружения и военной техники.



Иностранные гости впервые увидели в действии робот «Нерехта», боевую машину пехоты БМП К-17 и танк Т-90, а также показательные выступления российских военнослужащих на автомобилях повышенной проходимости «Багги».



Ярким событием первого дня работы МВТФ «Армия-2017» явился ночной показ российского вооружения и техники. Мероприятие в рамках форума было организовано впервые.



Как сообщил начальник ГУНИД Минобороны России, итоги первых двух дней являются ярким подтверждением неподдельного интереса со стороны многих стран к развитию российского оборонно-промышленного комплекса.



По словам Александра Миронова, в работе форума принимают участие 114 иностранных государств, из которых 20 возглавляют руководители оборонных ведомств. Еще 15 делегаций возглавляют начальники генеральных штабов и заместители министров обороны. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек.



22 и 23 августа проведены двусторонние встречи Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с руководителями оборонных ведомств Нигерии, Нигера, Чада, Ливана, Мали и Катара.



В рамках научно-деловой программы форума состоялось 51 мероприятие, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек. В указанных мероприятиях также участвовали иностранные гости из Финляндии, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики.



В мероприятиях научно-деловой программы приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, директора предприятий оборонно-промышленного комплекса России.



В первые дни форума общее количество гостей и участников превысило 105 тыс. человек.



24 августа завершающий третий день работы специалистов, для которых запланированы мероприятия научно-деловой программы и динамический показ.



Сегодня в рамках научно-деловой программы планируется провести 51 мероприятие, в том числе: круглых столов — 37, конференций — 7, деловых игр — 2, заседаний рабочих (международных) групп и подписаний контрактов — 5.



В рамках динамического показа предусмотрены программы на полигоне Алабино и озере Комсомольском.



Планируется прибытие пилотажной группы Турецкой Республики «Турецкие звезды». Их тренировочные полеты состоятся уже после обеда, а завтра зрители смогут увидеть своими глазами технику их пилотажа на аэродроме Кубинка.



Для массового посещения форум будет работать 25, 26 и 27 августа.