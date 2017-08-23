Новинки светотехники IEK®: новые модели датчиков движения

Анонс RusCable Insider Digest
25 августа 2017, 16:16
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK, СВЕТОТЕХНИКА
В рамках развития направления управления освещением, Группа компаний IEK расширяет ассортимент датчиков движения. Новые позиции - микроволновые и инфракрасные датчики IEK® – обладают улучшенными характеристиками: высокая степень защиты от влаги, повышенная дальность обнаружения.
Преимущества новых моделей датчиков движения IEK®:
Полный перечень технических характеристик новых моделей датчиков движения IEK® приведен в Таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики новых моделей датчиков движения IEK®
|Фото
|Краткое название
|Мощность, Вт
|Тип
|Способ монтажа
|Степень защиты
|Угол охвата, град
|Дальность действия, м
|ДД 013
|1200
|Инфракрасный
|Накладной
|IP 65
|180
|12
|ДД 015
|800
|Инфракрасный
|Накладной
|IP 44
|180
|12
|ДД 016
|800
|Инфракрасный
|Угловой
|IP 44
|180
|12
|ДД 022
|2000
|Инфракрасный
|Накладной
|IP 20
|360
|4х20
|ДД 023
|2000
|Инфракрасный
|Накладной
|IP 20
|360
|20
|ДД 026
|2000
|Инфракрасный
|Накладной
|IP 20
|360
|6
|ДД 027
|1200
|Инфракрасный
|Накладной
|IP 20
|360
|12
|ДД 030
|500
|Инфракрасный
|Встраиваемый
|IP 20
|160
|9
|ДД 031
|500
|Инфракрасный
|Встраиваемый
|IP 20
|190
|9
|ДД 045
|60
|Инфракрасный
|В патрон Е27
|IP 20
|360
|6
|ДД 401
|800
|Инфракрасный
|Встраиваемый
|IP 20
|360
|8
|ДД-МВ 501
|1200
|Микроволновый
|Накладной
|IP 65
|180
|15