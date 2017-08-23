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Новости компаний

Новинки светотехники IEK®: новые модели датчиков движения

Новинки светотехники IEK®: новые модели датчиков движения

25 августа 2017, 16:16
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK, СВЕТОТЕХНИКА

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 В рамках развития направления управления освещением, Группа компаний IEK расширяет ассортимент датчиков движения. Новые позиции - микроволновые и инфракрасные датчики IEK® – обладают улучшенными характеристиками: высокая степень защиты от влаги, повышенная дальность обнаружения.

Преимущества новых моделей датчиков движения IEK®:

  • Компактность – небольшие габаритные размеры позволяют использовать датчики при дефиците свободного пространства
  • Стабильная работа в различных условиях эксплуатации - конструктив датчиков IEK® обеспечивает их работоспособность в температурном диапазоне от -20°С до +40°С
  • Возможность индивидуальной настройки параметров - чувствительности, уровня освещенности, времени задержки.

Полный перечень технических характеристик новых моделей датчиков движения IEK® приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики новых моделей датчиков движения IEK®

Фото Краткое название Мощность, Вт Тип Способ монтажа Степень защиты Угол охвата, град Дальность действия, м
ДД 013 1200 Инфракрасный Накладной IP 65 180 12
ДД 015 800 Инфракрасный Накладной IP 44 180 12
ДД 016 800 Инфракрасный Угловой IP 44 180 12
ДД 022 2000 Инфракрасный Накладной IP 20 360 4х20
ДД 023 2000 Инфракрасный Накладной IP 20 360 20
ДД 026 2000 Инфракрасный Накладной IP 20 360 6
ДД 027 1200 Инфракрасный Накладной IP 20 360 12
ДД 030 500 Инфракрасный Встраиваемый IP 20 160 9
ДД 031 500 Инфракрасный Встраиваемый IP 20 190 9
ДД 045 60 Инфракрасный В патрон Е27 IP 20 360 6
ДД 401 800 Инфракрасный Встраиваемый IP 20 360 8
ДД-МВ 501 1200 Микроволновый Накладной IP 65 180 15

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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