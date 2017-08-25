Новый офис обслуживания потребителей "Карелэнерго" откроется в Петрозаводске

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25 августа 2017, 15:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО
С 28 августа в столице Карелии начнет свою работу обновленный Центр обслуживания потребителей филиала МРСК Северо-Запада «Карелэнерго». Новый офис расположился в просторном помещении по улице Кирова, дом 45.
Центр оснащен современной техникой и обеспечен необходимыми информационными материалами. Работает четыре окна приема потребителей, что позволит принимать около семидесяти клиентов в день. Консультации проводят высококвалифицированные специалисты компании.
Физические и юридические лица могут подать заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Карелэнерго», заявки на установку, замену и эксплуатацию приборов учета; восстановить ранее выданные технические условия и документы о техприсоединении; заключить договор об оказании услуг по передаче электроэнергии. Принимаются сообщения о бездоговорном и безучетном потреблении электрической энергии, о хищении объектов электросетевого хозяйства.
Открытие нового офиса – еще один шаг по совершенствованию работы с клиентами. Создание комфортных условий с предоставлением максимально полной информации об оказываемых услугах отвечает важнейшему принципу клиентоориентированности группы компаний «Россети».
Филиал «Карелэнерго» напоминает, что за получением услуги можно обратиться дистанционно. Для потребителей создана возможность подачи заявки на технологическое присоединение через портал электросетевых услуг Россети, официальный сайт МРСК Северо-Запада www.mrsksevzap.ru или по единому телефону «горячей линии» 8-800-333-02-52.
Режим работы Центра обслуживания потребителей «Карелэнерго»:
пн.-чт.: с 8-00 до 17-00 (без перерыва на обед)
пт.: с 8-00 до 12-00
сб.,вс.: выходной.
Тел.: 56-39-38; 79-18-36; 8-800-333-05-52