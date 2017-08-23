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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Олег Бударгин посетил с рабочим визитом Республику Крым и Севастополь

 24 августа делегация ПАО «Россети» под руководством генерального директора Олега Бударгина посетила Республику Крым и Севастополь.

В рамках визита состоялось совещание с руководством ГУП РК «Крымэнерго». Во время встречи особое внимание было уделено вопросам подготовки электросетевого комплекса полуострова к осенне-зимнему максимуму нагрузок.

Также в ходе визита состоялась рабочая встреча с руководством ООО «Севастопольэнерго». В рамках встречи обсуждались вопросы реализации проекта «Цифровой РЭС», который позволит модернизировать распределительные электрические сети, повысить надежность электроснабжения, а также провести оптимизацию эксплуатационных затрат.

Компания: ПАО "Россети"
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