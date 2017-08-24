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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Омскэнерго" упрощает процедуру техприсоединения

Омскэнерго упрощает процедуру техприсоединения

25 августа 2017, 14:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Представители малого и среднего бизнеса региона смогут получать услугу по технологическому присоединению к энергосетям, не посещая офис филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Омскэнерго». В соответствии с Соглашением об оказании услуг между компанией и Многофункциональным центром развития бизнеса, оформить заявку на подключение можно по адресу МФЦ: ул. 70 лет Октября, д.25,к.2.

Как пояснил заместитель директора по реализации и развитию услуг омского филиала компании Владимир Комсюков, Соглашение было подписано в рамках исполнения плана мероприятий дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», а также повышения качества обслуживания представителей малого и среднего бизнеса региона.

«Возможность дистанционной подачи заявки на техприсоединение пополнила постоянно расширяющийся список услуг для представителей всех категорий заявителей, - уточнил Владимир Комсюков – Напомню, также, что сегодня можно исключить необходимость личного присутствия в офисе «Омскэнерго» даже для подписания договора: достаточно выбрать в личном кабинете  функцию электронно-цифровой подписи. С момента реализации данного сервиса в мае 2017 года количество оформленных дистанционно документов увеличивается с каждым днем».

Напоминаем, что обратиться в МФЦ могут предприниматели, планирующие подключить электроустановки максимальной мощностью до 150 кВт.

В планах работы у «Омскэнерго»  – расширение круга потенциальных заявителей и проведение различных мероприятий для предпринимателей по вопросам энергоснабжения на площадке МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-1000-380 (круглосуточно, бесплатно).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
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