"Омскэнерго" упрощает процедуру техприсоединения

Анонс RusCable Insider Digest
25 августа 2017, 14:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Представители малого и среднего бизнеса региона смогут получать услугу по технологическому присоединению к энергосетям, не посещая офис филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Омскэнерго». В соответствии с Соглашением об оказании услуг между компанией и Многофункциональным центром развития бизнеса, оформить заявку на подключение можно по адресу МФЦ: ул. 70 лет Октября, д.25,к.2.
Как пояснил заместитель директора по реализации и развитию услуг омского филиала компании Владимир Комсюков, Соглашение было подписано в рамках исполнения плана мероприятий дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», а также повышения качества обслуживания представителей малого и среднего бизнеса региона.
«Возможность дистанционной подачи заявки на техприсоединение пополнила постоянно расширяющийся список услуг для представителей всех категорий заявителей, - уточнил Владимир Комсюков – Напомню, также, что сегодня можно исключить необходимость личного присутствия в офисе «Омскэнерго» даже для подписания договора: достаточно выбрать в личном кабинете функцию электронно-цифровой подписи. С момента реализации данного сервиса в мае 2017 года количество оформленных дистанционно документов увеличивается с каждым днем».
Напоминаем, что обратиться в МФЦ могут предприниматели, планирующие подключить электроустановки максимальной мощностью до 150 кВт.
В планах работы у «Омскэнерго» – расширение круга потенциальных заявителей и проведение различных мероприятий для предпринимателей по вопросам энергоснабжения на площадке МФЦ.
Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону горячей линии: 8-800-1000-380 (круглосуточно, бесплатно).