Определены лучшие водители филиала "Энергокомплекс"

Конкурс водительского мастерства «Лучший по профессии» прошёл в филиале АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс». В ежегодном состязании свои навыки продемонстрировали девять участников, которые в личном зачёте прошли теоретический и практический этапы соревнований.



Буквально каждого водителя «Энергокомплекса» с уверенностью можно считать «универсальным солдатом», способным управлять автомобилем любой марки, включая спецтехнику. Свой профессионализм они подтверждают в ежедневной работе, доставляя персонал и оборудование на обслуживаемые объекты, которые разбросаны на сотни километров от производственной базы, а порой и в труднодоступной, заболоченной местности.



Как правило, результаты, показанные на соревнованиях профмастерства, являются хорошей мотивацией для профессионального роста всех сотрудников. Так, в теоретической части конкурса по проверке знаний правил дорожного движения новый рекорд филиала был установлен водителем Казымского района электрических сетей Денисом Комаровым. На 20 вопросов он ответил всего за 32 секунды, значительно опередив своих коллег. Однако, учитывая прошлогодние результаты по проверке теоретических знаний среди водителей филиалов АО «Тюменьэнерго», на скорость Денису ещё придётся потренироваться. Всего лишь 24 секунды понадобилось участнику из Нижневартовских электрических сетей для того, чтобы безошибочно пройти этот этап в 2016 году.



Самым зрелищным стал этап по скоростному маневрированию, который проводился по трём номинациям: прохождение трассы автодрома на автомобилях «УРАЛ КамАЗ-4310», «Chevrolet-Niva» и автобусе КАвЗ. Водителям нужно было безошибочно и максимально быстро выполнить несколько упражнений: «Колея», «Круг», «Эстафета», «Торможение», «Гараж», «Разворот в боксе», «Змейка передним и задним ходом», «Боковой заезд» и «Финиш». Места в личном зачёте распределялись по количеству набранных баллов, причём чем меньше – тем лучше. Каждая допущенная ошибка приносила дополнительные баллы, что в итоге отодвигало участника от победного пьедестала.



По итогам соревнований были определены три победителя в каждой номинации. Лучшим водителем грузового автомобиля стал Денис Комаров, набравший в общей сумме 527 баллов. В номинации «Автобус» первое место с результатом 497 баллов занял Виталий Скрынников. Победитель в номинации «Легковой автомобиль» – Алексей Цитцер, его результат – 327 баллов. Отметим, что вне зачёта на соревнованиях в этой номинации выступил начальник СМиТ Владислав Михель, показавший лучший результат на этапе вождения.



Награждая победителей, директор «Энергокомплекса» Андрей Соловьёв поблагодарил всех участников и отметил, что проигравших нет – все молодцы. «Но на будущее, – продолжил он, – нужно, чтобы в соревнованиях принимало участие больше водителей, необходимо ввести в регламент не только личное, но и командное первенство, а также дополнительные этапы, в том числе по оказанию медицинской помощи. Тогда драйва будет ещё больше».



Кстати, водители также озвучили и свои пожелания. Например, во время соревнований в классе «Легковой автомобиль» участниками могут стать водители грузового транспорта и наоборот. Оргкомитет заверил, что все пожелания и предложения будут учтены.



Напомним, 15-16 сентября на площадке филиала «Нефтеюганские электрические сети» в городе Пыть-Яхе пройдут соревнования профессионального мастерства водителей филиалов «Тюменьэнерго». Встретятся лучшие, а победят сильнейшие.