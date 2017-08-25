ПАО "МРСК Центра и Приволжья" вносит вклад в развитие сельхозпроизводства Республики Марий Эл

Анонс RusCable Insider Digest
25 августа 2017, 13:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» ввели в работу новую трансформаторную подстанцию в деревне Ятманово Медведевского района Республики Марий Эл. Цель – обеспечить электроэнергией перспективный агрообъект – свинокомплекс одного из ведущих в регионе производителей животноводческой продукции.
При разработке и реализации проекта главной задачей было обеспечить качественное и надежное электроснабжение комплекса. Для этого энергетики построили основную и резервную линии электропередачи напряжением 10 кВ, а также новую ТП 10/0.4 кВ мощностью 630 кВА. Все эти работы были осуществлены в полном объеме, качественно и в срок.
Новая свиноферма на 1250 голов – объект племзавода «Шойбулакский», известного далеко за пределами Марий Эл. Введение новых мощностей не только позволит увеличить выпуск готовой продукции, но и приведет к открытию дополнительных рабочих мест, расширит налогооблагаемую базу, даст импульс для дальнейшего развития инфраструктуры сельских районов республики.
Среди видов деятельности «Мариэнерго» технологическое присоединение ныне – одно из самых востребованных. При том, что в качестве дополнительной услуги специалисты компании готовы выполнить весь комплекс мероприятий «под ключ». Сюда входит проектирование, строительство сетевых объектов, установка приборов учета и оформление всех необходимых документов.
Направить заявку и первичные документы для заключения договора на технологическое присоединение можно из личного кабинета на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – http://www.mrsk-cp.ru. Подать заявку можно и через единый интернет-портал ПАО «Россети» по технологическому присоединению – Портал-тп.рф, или посетив Центр обслуживания потребителей по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39/а.