РУСАЛ модернизировал Красногорскую ТЭЦ

"Томский призрак" или
25 августа 2017, 15:12
Рубрика: Россия
Метки: РУСАЛ
ОК РУСАЛ инвестировала свыше 400 млн руб. в модернизацию Красногорской ТЭЦ, вошедшей в состав Уральского алюминиевого завода (УАЗ) в 2015 г.
Средства были направлены на повышение экологической безопасности производства, техническое перевооружение и ремонт основного оборудования (энергокотлов, паровых турбин и оборудования теплофикационного комплекса). Масштабная модернизация электростанции была проведена впервые за последние 25 лет.
В результате проведенных работ основным топливом ТЭЦ стал газ, а уголь остался в качестве резервного топлива. Кроме того, на станции построили линию с современными средствами автоматизации, обеспечивающую безопасное использование газа.
«Использование угля сократилось в десятки раз: с 287 тыс. тонн в 2014 году до 17 тыс. тонн в 2016 году. При этом в первом полугодии 2017 года угля израсходовано всего 345 тонн. Благодаря проведенным природоохранным мероприятиям количество отходящих газов снизилось в разы, а эффективность их очистки достигла 98%. По итогам модернизации ТЭЦ экономический эффект составил более 86 млн рублей», – отметил директор Красногорской ТЭЦ УАЗа Евгений Соломеин.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»