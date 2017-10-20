Российский энергетический форум презентован на ЭКСПО-2017

Генеральный директор Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова участвует в Бизнес-сессии Российского экспортного центра, которая проходит на Всемирной выставке ЭКСПО в городе Астана.

Ее выступление в рамках презентации «Российские выставки для энергии будущего» обусловлено личным приглашением Президента Российского союза выставок и ярмарок Сергея Алексеева.

Презентация представляла обзор наиболее значимых выставочных мероприятий в области энергетики. В числе лучших и наиболее значимых, способствующих продвижению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, укреплению межрегиональных и международных связей в энергетической отрасли, признаны Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала» в Уфе.

В своей презентации форума Альбина Вильевна сделала упор на том, что именно уфимская площадка наиболее ярко демонстрирует возможности консолидации экспертного и производственного потенциала отрасли.

Кроме выступления представители нашей компании ведут переговоры с потенциальными партнерами. Судя по их интересу, на Российский энергетический форум, который пройдет 17-20 октября, могут приехать представители многих стран мира.

Напомним, что с 10 июня по 10 сентября этого года в Астане проходит ЭКСПО-2017 тема которого «Энергия будущего».