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Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения создают WorldSkills Eurasia

Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения создают WorldSkills Eurasia

25 августа 2017, 14:26
Рубрика: В мире
Метки: WorldSkills Russia, WorldSkills Eurasia

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Решение о создании новой макрорегиональной структуры внутри WorldSkills International было принято сегодня на Евразийской неделе в Астане. Национальные операторы WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подписали декларацию о создании WorldSkills Eurasia. Документ подписан в присутствии президента WorldSkills International Саймона Бартли.

Более тесная кооперация четырех соседних стран в развитии кадрового потенциала будет содействовать росту производительности труда и профессиональной реализации всех граждан Евразийского пространства, уверены подписанты. Помимо ядра WorldSkills Eurasia, состоящего из России, Казахстана, Белоруссии и Армении, в обмене лучшими практиками в рамках нового объединения будут участвовать еще 12 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Монголия, Молдова, Индия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Внутри WSI уже есть пять макрорегиональных объединений (Americas, ASEAN, GCC, Oceania и Europe), WorldSkills Eurasia будет шестым, подсчитал президент WorldSkills International Саймон Бартли. «Это отличная идея, – считает он. – Настоящий успех не столько в чемпионатах профессионального мастерства, сколько - в глубине и количестве людей в странах и регионах, чьи профессиональные умения отвечают мировым стандартам, и в России это понимают».

Мир быстро меняется, навыки быстро устаревают, констатировал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. «Настоящие знания лежат не столько в плоскости образования, сколько в реальном секторе экономики», – сказал он.

Система профессионального образования и подготовки кадров нуждаются в модернизации в связи с глубокими преобразованиями в области информационных и коммуникационных технологий, массовым внедрением киберфизических систем в производство, трансформацией рынка труда. Образовательные стандарты должны быть максимально приближены к требованиям реального сектора экономики.  Программа сотрудничества в сфере развития человеческого капитала и кадрового потенциала для стран евразийского пространства будет разработана на основе методик и стандартов WorldSkills.

Помогать WorldSkills Eurasia в реализации задач будут межправительственные органы и организации, такие как Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский банк развития и Шанхайская организация сотрудничества.

Помимо декларации, страны подписали более детальное соглашение о сотрудничестве. В частности, предполагается ввести единую систему оценки профессиональных навыков, которая будет признана на территории всех стран, а также заниматься прогнозированием «умирающих» профессий и профессий будущего в рамках российской инициативы FutureSkills.

Страны-партнеры WorldSkills Eurasia уже протестировали один из форматов сотрудничества в мае 2017 года на полях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре. 172 участника из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана соревновались на первом открытом Евразийском Чемпионате по стандартам WorldSkills. По итогам, конкурсанты получили Skills-паспорта, подтверждающие уровень их профессионализма по стандартам WorldSkills.

Компания: WorldSkills

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