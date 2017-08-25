"Ростелеком" построил 127 километров "оптики" в отдаленных районах Бурятии

«Ростелеком» реализует крупный совместный проект с горно-добывающей компанией АО «Хиагда» по строительству волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах республики. Общая сумма инвестиций – 123 миллиона рублей, из которых 41,3 миллиона рублей – вклад АО «Хиагда».



Общая протяженность новой трассы составит 218 километров. «Ростелеком» уже построил 127 километров ВОЛС с пропускной способностью 10 Гбит/с, которая проходит от с.Сосново-Озерское через населенные пункты: Ширинга, Гунда, Исинга и Романовка. Конечным точкой новой оптической линии связи станет предприятие АО «Хиагда», расположенное в Баунтовском эвенкийском районе. Оставшиеся 90 с лишним километров ВОЛС от села Романовка до рудника АО «Хиагда» оператор планирует построить до конца сентября текущего года.



Первой к скоростному интернету по новой ВОЛС подключилась МБОУ «Витимская средняя образовательная школа» в селе Романовка. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новой линии поблагодарил «Ростелеком» и «Хиагду» за успешную работу над совместным проектом и отметил: «Реализован крупный инвестиционный проект, который имеет высокую социальную значимость. Раньше в Романовке услуги интернета оказывались посредством спутниковых каналов, а в Ширинге, Гунде и Исинге интернета не было вообще. Теперь к скоростному интернету смогут подключиться не только жители этих поселков, но и школы, медучреждения и другие объекты социального значения».



Андрей Здаров, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»: «Строительство трассы ведется в местности со сложным рельефом: горный ландшафт, каменистый грунт, болотистые участки. Кроме того, сделан переход через реку Витим. Несмотря на все трудности, проект реализован в кратчайшие сроки – за 2 месяца». Теперь жители этих сел могут пользоваться не только услугами скоростного интернета и телефонной связью, но и подключить «Интерактивное телевидение» с каналами в формате высокой четкости».



Андрей Гладышев, генеральный директор АО «Хиагда»: «Данный проект позволит повысить эффективность системы оперативного управления всеми производственными процессами. Мы ожидаем, что скорость передачи данных увеличится в разы, благодаря чему нашим сотрудникам станет удобнее работать в корпоративной сети, повысится оперативность документооборота и передачи почтовых сообщений. Для нашей компании строительство ВОЛС является важным вкладом в улучшение социально-бытовых, повышениякомфортных условий жизни работы и проживания не только для наших сотрудников на рудниках АО «Хиагда», но и всех жителей Баунтовского эвенкийского района».