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Пресс-релизы

Ростех заключил соглашение с китайской корпорацией CETC

Ростех заключил соглашение с китайской корпорацией CETC

25 августа 2017, 13:23
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ

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Холдинг «Росэлектроника» и Nedi Technology, входящая в состав крупнейшей китайской корпорации в сфере радиоэлектронных технологий China Electronics Technology Corporation (CETC), подписали соглашение об организации контрактного производства полупроводниковых приборов.

Соглашение в ходе военно-технического форума «Армия-2017» подписали статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин и заместитель генерального директора Nedi Сунь Сюйдун.

Документ предусматривает порядок и сроки согласования дизайна, макета, производства, тестирования и передачи изготовленной в рамках foundry-контрактов продукции, а также форму контрактов и порядок внесения в них изменений. В частности, CETC обязуется обеспечить гарантийный период произведенной продукции на срок 12 месяцев после поставки, а «Росэлектроника» – патентную чистоту изготавливаемых изделий. Особый раздел соглашения посвящен защите прав интеллектуальной собственности, а также коммерческой тайны.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года «Росэлектроника» и CETC заключили соглашение о сотрудничестве в режиме foundry, при котором российский холдинг берет на себя разработку и проектирование полупроводниковых приборов, а китайская компания обеспечивает их производство в заданном объеме.

Стороны развивают сотрудничество с 2014 года, когда создали несколько рабочих групп по обмену информацией и обсуждению взаимодействия. В частности, рассматривается возможность создания в России совместной лаборатории по разработке разных типов электронных компонентов.

Компания: Ростех
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