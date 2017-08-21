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Отраслевые новости: Энергетика

"Сибтехэнерго" приступило к активной фазе пусконаладочных работ на электротехническом оборудовании Сахалинской ГРЭС-2

Сибтехэнерго приступило к активной фазе пусконаладочных работ на электротехническом оборудовании Сахалинской ГРЭС-2

25 августа 2017, 12:49
Рубрика: Энергетика
Метки: ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО

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Акционерное общество «Сибтехэнерго» (входит в группу компаний «Интертехэлектро») приступило к выполнению активной фазы пусконаладочных работа на электротехническом оборудовании строящейся Сахалинской ГРЭС-2 в качестве головной пусконаладочной организации.

В настоящее время ведутся работы по пусконаладке электрических систем, которые позволят подключить насосы и приступить к гидравлическим испытаниям. В дальнейшем специалисты компании выполнят работы по пусконаладке паровых котлов, турбогенераторов, электротехнической и теплотехнической части электростанции. В составе комплексной бригады АО «Сибтехэнерго» на площадке строительства представлены все направления (электротехническое, тепломеханическое, КИПиА, водно-химический, надежности, строительное направление). Работы выполняются полностью собственными силами.

Строительство 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Электростанция возводится на западном побережье о. Сахалин в Томаринском районе в 6 км от с. Ильинское. Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность – 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 млн кВт*ч. Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет бурый уголь сахалинских месторождений.

Компания: ГК "Интертехэлектро"
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